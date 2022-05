Platzt die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter durch den Tesla-Boss Elon Musk (50) doch noch? Am Freitag erklärte der reichste Mensch der Welt via Twitter, dass der Kauf in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar (rund 42 Mrd. Euro) aktuell temporär auf Eis liege. Der Grund: Musk moniert fehlende Informationen über angebliche Fake- und Spamkonten auf Twitter. Diese müssten weniger als fünf Prozent ausmachen, sonst wäre möglicherweise der Deal hinfällig.

Sofort nach seinem Tweet brach die Twitter-Aktie massiv ein und verlor rund ein Viertel im vorbörslichen Handel. Zuletzt stand die Aktie nur noch bei 36,51 Euro. Bereits am Vortag verlor das Papier deutlich an Wert, nachdem erste Gerüchte die Runde machten, der Deal könnte doch noch platzen. Zahlreiche Investoren sprangen bereits ab, eine Stellungnahme des Unternehmens steht bislang noch aus.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn