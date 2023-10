"This Is Us"-Star Milo Ventimiglia hat sich getraut! Der Schauspieler hat seine Partnerin Jarah Mariano still und heimlich geheiratet.

Milo Ventimiglia (46) hat seine Freundin Jarah Mariano (38) heimlich geheiratet. Das bestätigt ein Sprecher dem "People"- Magazin. Die beiden haben sich bereits Anfang des Jahres innerhalb einer privaten Feier das Jawort gegeben, heißt es.

Intime Informationen bleiben privat bei dem Schauspieler

Der Schauspieler spricht kaum über sein Privatleben in der Öffentlichkeit. In einem früheren Interview mit dem "People-Magazin" erzählte er: "Ich versuche so anonym und unsichtbar wie möglich zu bleiben." Der Grund dafür sei, dass er seinen Job sehr ernst nehme und seine Rollen nicht durch Privates beeinflussen wolle. Er fuhr fort: "Ich habe ein Leben, aber niemand muss davon wissen. Weil ich bin wie jeder andere auch." Die Romanze mit Model Jarah Mariano wurde jedoch schon 2022 öffentlich.

Schauspielerfolg in bekannten Serien

Der US-Schauspieler feierte in den 2000er Jahren mit seiner Bad-Boy-Rolle Jess Mariano in der TV-Serie "Gilmore Girls" seinen internationalen Durchbruch. Mittlerweile ist er vor allem für seine Rolle als Familienvater in der Erfolgsserie "This Is Us" bekannt. Für seine Darbietung erhielt er 2017 und 2018 jeweils eine Emmy-Nominierung als "Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie".