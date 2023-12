Lena Gercke teilt anlässlich des ersten Geburtstages ihrer Tochter Lia rührende Einblicke in ihr Familienleben. Auf Instagram bekommen Fans auch ein seltenes Foto mit ihren Kindern zu sehen.

Lena Gercke (35) zeigt sich auf Instagram ungewohnt emotional. Das Model hat seinen Fans seltene Einblicke in sein Familienleben gewährt. Anlass ist der erste Geburtstag von Tochter Lia.

Seltenes Foto auf Instagram

Das erste Foto teilte Gercke bereits am Sonntagabend. Auf dem Bild ist die Mutter zusammen mit ihren beiden Töchtern Lia und Zoe (3) zu sehen. "Ich habe mein ganzes Herz in meinen Armen", schrieb sie zu dem Schwarz-Weiß-Foto. Sie könne es kaum glauben, dass ihre jüngste Tochter schon ein Jahr alt wird: "Nichts auf dieser Welt kann beschreiben, wie es sich anfühlt, diese zwei kleinen Menschen in meinen Armen zu halten."

Lena Gercke: "Ich weine während ich das schreibe"

Das zweite Bild folgte am Montag. Darauf ist Gercke zusammen mit dem Geburtstagkind zu sehen. Dieses kommentierte sie wie folgt: "Ein ganzes Jahr mit meinem kleinen Mädchen. Ich weine während ich das schreibe. Jeden Tag mit dir aufzuwachen, macht mich zum glücklichsten Menschen auf Erden." Der Post endete mit einem Geburtstagsgruß an ihren "Sonnenschein".

Gerckes 3,2 Millionen Follower freuten sich über die seltenen Einblicke in das Familienleben des Stars. Einige von ihnen hinterließen Glückwünsche an die Einjährige und ihre Mutter. Vater der beiden Mädchen ist Gerckes Partner Dustin Schöne.