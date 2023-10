Am 15. Oktober verstarb Schauspielstar Suzanne Somers mit 76 Jahren. Nun gibt es US-Medienberichten zufolge eine offizielle Todesursache.

Die offizielle Todesursache von Suzanne Somers (1946-2023) steht einem US-Medienbericht zufolge fest. Die Schauspielerin starb an Brustkrebs, der Metastasen im Gehirn gebildet hatte, heißt es bei "The Blast" unter Berufung auf die Sterbeurkunde. Darin soll vermerkt worden sein, dass eine Biopsie durchgeführt wurde, um die Todesursache zu bestätigen. Eine Autopsie fand jedoch laut "The Blast" nicht statt.

Suzanne Somers soll dem Bericht zufolge auch unter Hypertonie ( Bluthochdruck) und Hydrozephalus - eine Erkrankung des Gehirns, die mit einer Flüssigkeitsansammlung einhergeht - gelitten haben. Die Schauspielerin starb am 15. Oktober in Palm Springs, Kalifornien, nach einem jahrelangen Kampf gegen Krebs.

Über 20 Jahre kämpfte Suzanne Somers gegen Brustkrebs

Bei Somers wurde vor 23 Jahren Brustkrebs diagnostiziert, nachdem sie zuvor bereits gegen Hautkrebs gekämpft hatte. "Selbst als ich Chrissy in 'Herzbube mit zwei Damen' spielte, hatte ich dreimal Krebs", sagte Somers 2020 zu "CBS News".

Bekannt war Suzanne Somers vor allem durch ihre ikonischen Rollen in "Herzbube mit zwei Damen" (1977-1981) und "Eine starke Familie " (1991-1998). Außerdem veröffentlichte sie mehr als 25 Bücher, war eine "New York Times"-Bestsellerautorin und gründete Gesundheits- und Schönheitsunternehmen.

Suzanne Somers wurde in Cathedral City beigesetzt

Somers starb vor zwei Wochen, einen Tag vor ihrem Geburtstag, im Alter von 76 Jahren. Ihre langjährige Pressesprecherin, R. Couri Hay, sagte dem "People"-Magazin, die Schauspielerin sei friedlich zu Hause verstorben. Somers verbrachte demnach ihre letzten Momente daheim, umgeben von ihrem Ehemann Alan Hamel, ihrem Sohn Bruce Somers Jr. und anderen Mitgliedern ihrer unmittelbaren Familie.

Drei Tage nach ihrem Tod wurde Somers "The Blast" zufolge im Desert Memorial Park in der kalifornischen Stadt Cathedral City beigesetzt.