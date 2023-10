Anfang 2024 kehrt der SemperOpernball in Dresden nach mehrjähriger Pause zurück. Durch den Abend werden "Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha und seine Schauspielkollegin Stephanie Stumph führen.

Im Februar wird zum ersten Mal seit rund vier Jahren wieder der SemperOpernball in Dresden stattfinden. Den ersten Opernball nach der Corona-bedingten Pause moderieren der international durch die Hit-Serie "Game of Thrones" bekannt gewordene Schauspieler Tom Wlaschiha (50) und seine Kollegin Stephanie Stumph (39).

Nicht nur ein Ball, ein Lebensgefühl

"Der SemperOpernball ist fester Bestandteil des Lebensgefühls meiner Heimatstadt Dresden", wird Stumph in einer Pressemitteilung zitiert. "Es ist mir eine große Ehre, als Moderatorin an der Seite von Tom Wlaschiha durch dieses traditionsreiche Event führen zu dürfen und damit den Neustart des Balls nach vier Jahren Pause mitzugestalten." Bei dem Comeback handle es sich laut der Mitteilung um einen "runderneuerten Ball", bei dem am 23. Februar in und vor der Semperoper Dresden gefeiert werden soll.

Und auch ein weiterer Star ist bereits angekündigt. Zusammen mit seiner Band wird Giovanni Zarrella (45) das traditionelle Mitternachtskonzert geben. "Die Semperoper in Dresden ist ein echter Musiktempel. Hier live aufzutreten, ist für jeden Künstler etwas sehr besonderes", freut sich der Entertainer und Moderator. Für ihn sei "ein so historisches Haus [...] ein echter Wohlfühlort".

Auch der Opernsänger Rolando Villazón (51) wird im Februar auftreten. Details zum gesamten Programm sollen zu einem späteren Zeitpunkt auf der Homepage des SemperOpernballs mitgeteilt werden. Karten für das Großevent, bei dem laut der Mitteilung bis zu 2.500 Gäste in dem Traditionshaus erwartet werden, sind bereits auf der Internetseite erhältlich.