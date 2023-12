Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich trauert um seinen Vater: Torben Ulrich, ein ehemaliger dänischer Tennisspieler, ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Das teilte sein Sohn in den sozialen Medien mit.

Er war Tennisprofi, Musiker, Filmemacher, Schriftsteller und Vater einer Musik-Legende: Jetzt ist Torben Ulrich (1928-2023) im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn, Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich (59), in den sozialen Medien mit.

"95 Jahre voller Abenteuer, einzigartiger Erfahrungen, Neugier, dem Überschreiten von Grenzen, dem Infragestellen des Status quo, Tennis, Musik, Kunst, Schreiben... und ziemlich viel dänischer Nonkonformismus", schreibt Ulrich zu einer Reihe von Fotos. "Ich danke dir unendlich! Ich liebe dich, Papa."

Das erste Bild ist ein Schwarz-Weiß-Porträt von Torben Ulrich, auf weiteren ist unter anderem ein alter Zeitungsausschnitt über Ulrichs Tenniskarriere, Vater und Sohn gemeinsam in den verschneiten Bergen oder Torben Ulrich beim Klarinettenspielen zu sehen.

Tennisspieler, Filmemacher, Schriftsteller

Torben Ulrich wurde 1928 in der Kopenhagener Nachbarkommune Frederiksberg geboren. Ab den späten 1940er Jahren war er als Tennisspieler aktiv und trat bei allen vier Grand-Slam-Turnieren an. Bei den French Open 1968 erreichte er das Viertelfinale. Ulrich führte Regie bei mehreren Dokumentarfilmen und veröffentlichte Bücher zum Thema Musik. Zuletzt lebte er in Seattle im US-Bundesstaat Washington.