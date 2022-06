Samantha Fox (56) ist unter der Haube! Die Sex-Ikone der 1980er hat am Wochenende ihrer Partnerin Linda Olsen bei einer romantischen Zeremonie im Waldgebiet Epping Forest nördlich von London das Jawort gegeben. Das berichtet die britische "Daily Mail", der mehrere Fotos von der Hochzeit vorliegen.

Auf den Bildern strahlt die blonde Sängerin auf dem Weg zur Location in einem weißen Corsagen-Schnürkleid mit silbernen Pailletten und XXL-Schleppe. Dazu wählte sie einen langen Tüllschleier und goldene Sandalen mit Keilabsatz. Ihre Lebensgefährtin Linda Olsen warf sich ebenfalls in ein weißes Traumkleid, das vor allem durch edle Spitzen-Applikationen bestach. Auch bei ihr durfte der weiße Schleier nicht fehlen.

Seit vier Jahren ein Paar

Weitere Bilder zeigen die in Abendgarderobe gekleideten Gäste sowie die Brautjungfern des Paars, die allesamt festliche Kleider in Altrosa trugen.

Samantha Fox und Linda Olsen sind seit 2018 liiert. Ende März 2020 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Im gleichen Jahr sollte ursprünglich auch die Hochzeit stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Paar die Feierlichkeiten jedoch verschoben.

Tragischer Schicksalsschlag

Fox wurde in den 80er Jahren mit Songs wie "Touch Me (I Want Your Body)" und "Nothing's Gonna Stop Me Now" bekannt. Ihre Karriere startete sie in "The Sun" als Nacktmodel der berühmten Seite Drei. Mit Myra Stratton, die auch ihre Managerin war, war Fox von 2003 bis zu ihrem Tod am 2. August 2015 liiert. Stratton erlag einem Krebsleiden.