Obwohl Amira und Oliver Pocher im August ihre Trennung bekannt gegeben haben, schickt er zum vierten Hochzeitstag öffentliche Glückwünsche. In einem Video zeigt er viele Schnappschüsse ihrer Hochzeit auf den Malediven.

Oliver (45) und Amira Pocher (31) haben vor zwei Monaten ihre Trennung bekannt gegeben. Die gescheiterte Ehe macht dem Moderator zu schaffen, wie er seitdem schon häufiger verriet. Nun erinnert er in seiner Instagram-Story an die Hochzeit - und gratuliert sogar zum Hochzeitstag. Vor vier Jahren gaben sich die beiden auf den Malediven das Jawort - ein echter Traumtag, wie das Video noch einmal zeigt.

Aufnahmen zeigen Amira Pocher als glückliche Braut

Auf den Bildern ist immer wieder eine strahlende Amira Pocher zu sehen, die damals mit ihrem ersten Sohn schwanger war. Das Video zeigt unter anderem, sie und ihre Begleiterinnen beim Fertigmachen, wie Amira in ihrem langen Brautkleid neben ihrem Bruder auf dem Steg über das türkisblaue Meer läuft und wie Oliver Pocher versucht, seine Frau mit Babybauch hochzuheben. Die Szenen haben den Comedian ganz tief ins Herz getroffen: "Wenn Dich dein Rückblick beim iPhone fertig macht", offenbart er zu dem emotionalen Rückblick. Und dann gratuliert er seiner Noch-Ehefrau sogar trotz Trennung: "Alles Gute zum 4. Hochzeitstag".

Dabei gab das Ex-Paar sein Ehe-Aus bereits Ende August bekannt. Dass er die Trennung nicht gewollt hat, betonte Oliver Pocher seitdem immer wieder. "Wäre gerne noch lange dein Partner geblieben", bekannte er etwa und: "Hast mir das Herz gebrochen". Zu Amira Pochers Geburtstag am 28. September gratulierte er ihr ebenfalls öffentlich mit rührenden Worten: "Ich habe es im letzten Jahr nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast", sinnierte er über seine gescheiterte Ehe auf Instagram. "Da habe ich als Ehepartner versagt. Ich hatte das Gefühl, wir waren als Team am stärksten, doch Gefühle sind halt nicht die Realität."

Im April sagte sie noch: "Ich hatte die für mich schönste Hochzeit überhaupt"

Nun legt er zum Hochzeitstag noch einmal nach. Ob er damit seine Amira noch einmal zurückgewinnen kann? Sie ist inzwischen ausgezogen. Doch die Erinnerung an ihre Hochzeit dürfte auch sie nicht kaltlassen. Erst im April hatte sie in einer Fragerunde betont: "Ich hatte die für mich schönste Hochzeit überhaupt." Auch wenn es eine Feier im kleinen Kreis war, meinte sie: "Bin absolut dankbar und habe nicht das Gefühl, dass mir was fehlt."

Amira und Oliver Pocher waren sieben Jahre lang ein Paar. Kurz nach der Hochzeit im Oktober 2019 kam ihr erster gemeinsamer Sohn im November zur Welt. Ein Jahr später folgte im Dezember 2020 bereits Sohn Nummer zwei. Im Sommer 2023 sprachen die beiden dann plötzlich über Eheprobleme - Ende August gaben sie bekannt, dass sie sich tatsächlich getrennt haben. Oliver Pocher hat aus seiner ersten Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (40) noch drei weitere Kinder.