Auch so kann eine Trennung aussehen: Im Februar haben sich Stardesigner Harald Glööckler und Dieter Schroth nach mehr als 35 Jahren getrennt. Jetzt verriet Glööckler: Beide planen, sich an Weihnachten zu sehen.

Das ist eine echte Weihnachtsüberraschung: Wie Stardesigner Harald Glööckler (58) RTL verriet, zieht es ihn über die Feiertage zu seinem Ex Dieter Schroth (74). Erst im Februar hatte Glööckler die Aufhebung der Lebenspartnerschaft mit Schroth beantragt und war nach acht gemeinsamen Jahren im pfälzischen Kirchheim an der Weinstraße wieder zurück nach Berlin gezogen. Schroth und er hätten aber ein "sehr gutes, sehr angenehmes Verhältnis", so Glööckler. Daher auch sein Plan, den zweiten Weihnachtsfeiertag bei Schroth in der Pfalz zu verbringen.

"Ich möchte meditativ zu mir kommen"

Unter großem Beifall seiner Fans weihte Glööckler am Dienstag den Weihnachtsmarkt in Wiesbaden, die "Wiesbadener Winterstubb", ein. In einen stylischen schwarz-weißen Fellmantel gehüllt und in bester Winter- und Weihnachtsstimmung plauderte er dabei über seine Weihnachtspläne. Steht ihm angesichts seiner Trennung von Dieter Schroth und seines Umzugs nach Berlin ein einsames Fest bevor? Mitnichten: "Ich bin Zwilling, da ist man nie einsam. Ich werde Heiligabend mit meinem süßen kleinen Hund im Bett verbringen. Neben das Bett stelle ich Champagner und Nudeln mit Trüffeln, das ist so traditionell. Und ich freue mich darauf, ein paar schöne Filme und Serien anzuschauen. Dazu ein bisschen Weihnachtsgebäck und Kerzen an. Ich möchte meditativ ein bisschen zu mir kommen."

"Wir haben eine andere Ebene gefunden"

Außerdem verriet der schillernde Designer, dass ihn und seinen Ex-Partner immer noch mehr verbindet, als viele glauben: "Wir haben da eine andere Ebene gefunden. Wir haben über 35 Jahre miteinander ausgehalten, das ist ja auch schon schön lang. Und warum nicht auch Weihnachten miteinander verbringen?" Am zweiten Weihnachtsfeiertag kehrt Glööckler an den Ort zurück, der acht Jahre sein Zuhause war. Nach den Turbulenzen zu Anfang des Jahres sieht es nun also nach einer echten Trennung im Guten und einem friedlichen Fest im Hause Glööckler und Schroth aus.