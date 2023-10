Ex-US-Präsident Donald Trump sorgt derzeit erneut mit einem Gerichtsprozess für Schlagzeilen. Tochter Ivanka genießt derweil ihr neues Leben in Florida - fernab der Politik und zurück in ihrer alten Rolle als It-Girl.

Donald Trump (77) sorgt aktuell mit einer Eskapade vor einem New Yorker Gericht für Schlagzeilen. Nach einer verbalen Attacke gegen eine Gerichtsmitarbeiterin verhängte ein Richter am Mittwoch (25. Oktober) US-Medienberichten zufolge eine Geldstrafe von 10.000 US-Dollar gegen den ehemaligen US-Präsidenten - zum zweiten Mal innerhalb einer Woche. Trump verließ den Saal demnach anschließend fluchtartig mit den Worten "Ich gehe".

Trump muss sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Der Republikaner soll den Wert seiner Trump Organization angeblich jahrelang manipuliert haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. Im Zentrum der Anklage standen ursprünglich auch seine Söhne Donald Jr. (45) und Eric (39) sowie Tochter Ivanka (41). Doch letztere wurde im Juni aus dem Fall freigestellt, da sie das Unternehmen bereits 2016 verlassen hatte.

Ivanka Trump distanziert sich von Vater Donald

Generell scheint sich Ivanka Trump, die jahrelang für ihren Vater arbeitete und auch während dessen Präsidentschaft im Weißen Haus mitmischte, zumindest öffentlich von ihrem Vater distanzieren zu wollen. Wie das "New York Magazine" schreibt, zogen sich Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner (42) bereits in den letzten Wochen von Trumps Präsidentschaft zurück. Und als der im November 2022 ankündigte, erneut für das Amt des Präsidenten kandidieren zu wollen, teilte Ivanka mit, sie plane "nicht länger politisch aktiv" zu sein. Als Donald Trump im März 2023 erstmals angeklagt wurde, erklärte Ivanka in einem zweideutigen Statement ihre Unterstützung für ihren Vater und das US-Justizsystem. Seitdem wurden Vater und Tochter weder in der Öffentlichkeit, noch auf Instagram gemeinsam gesehen.

Statt politischen Themen stehen bei der Trump-Tochter nun ihre Familie, Philanthropie und ein luxuriöser Lebensstil inzwischen wieder ganz oben auf der Agenda. Auf Instagram teilt Ivanka regelmäßig Schnappschüsse ihrer Kinder, ihres Ehemanns oder von Reisen.

Neues Leben in Miami und Rückkehr ins It-Girl-Dasein

Das alles scheint vor allem einen Grund zu haben: Seit sich Ivanka Trump von ihrem Vater distanziert hat, ist das frühere It-Girl offenbar wieder in ihren alten Kreisen der elitären US-Gesellschaft unterwegs. Vergangenes Wochenende war Ivanka Trump etwa unter den illustren Gästen der Geburtstagsparty von keiner Geringeren als Kim Kardashian (43), die mehrere gemeinsame Bilder mit der Trump-Tochter teilte.

Vor ihrer Zeit in der Politik war Ivanka Trump fester Bestandteil der High Society Manhattans und war gerngesehener Gast auf roten Teppichen oder Charity-Events. Durch ihre Unterstützung der Präsidentschaftskampagne ihres Vaters und die spätere Position als dessen Beraterin wurde sie jedoch angeblich aus ihren früheren Kreisen ausgegrenzt.

"Dass Ivanka es geschafft hat, sich wieder in ihre sozialen Kreise einzugliedern und sich von ihrem Vater abzugrenzen, überrascht gar nicht", zitiert der "Business Insider" die Entertainment-Anwältin Mitra Ahourain. "Sie hat wirklich versucht, sich nach seiner Präsidentschaft von ihm zu distanzieren."

Statt Manhattan zieht Ivanka Trump jetzt allerdings Miami vor. Bereits 2021 zog das Ehepaar nach Florida. Gemeinsam mit Ehemann Jared Kushner und den drei gemeinsamen Kindern will sie dort bald in ihr frisch renoviertes Haus in der bei zahlreichen Prominenten beliebten Nachbarschaft Indian Creek Island einziehen. Zu ihren Nachbarn gehört dann unter anderem Amazon-Gründer Jeff Bezos (59).