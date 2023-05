Vor fast 40 Jahren startete die Verfilmung von Michael Endes "Die unendliche Geschichte" in den Kinos. Zu den prägendsten Rollen dieses Kinderklassikers von 1984 gehörte die damals zwölfjährige Tami Stronach als Kindliche Kaiserin. So hat sich das Leben der heute 50-Jährigen verändert:

Aus dem Iran geflüchtet

Tami kam in Teheran im Iran zur Welt, wo ihre Eltern als Archäologen an Ausgrabungen arbeiteten. Wegen der Islamischen Revolution floh die Familie 1978 in die USA. Nur wenige Jahre später erlangte Tami Stronach große Berühmtheit mit der Filmrolle als Kindliche Kaiserin. Der Erfolg des Fantasyfims war immens, dennoch verboten Tamis Eltern ihr, weiter zu schaupielern.

Schauspielverbot für Tami

Zu groß war die Sorge ihrer Eltern, Tami könne genauso abstürzen wie andere bekannte Kinderstars, die einen zu frühen und zu großen Ruhm genossen. Stattdessen wurde aus Tami Stronach eine professionelle Tanzlehrerin, die im Jahr 2000 ihr eigenes Tanzstudio in New York gründete. Auf Instagram teilt sie regelmäßig ihr Privatleben. Auf ihrem Profil zeigt sie unter anderem Bilder ihrer kleinen Familie mit Ehemann Greg Steinbruner und Tochter Maya.

Aber auch mit ihren früheren Schauspielkollegen, wie „Atreju“-Darsteller Noah Hathaway trifft sich Tami Stronach heute noch regelmäßig. Und so ganz ist die heutige Profitänzerin und Choreografin nicht aus der Unterhaltungsbranche ausgestiegen, denn gemeinsam mit ihrem Mann gründete sie 2014 mit der „Paper Canoe Company" eine Firma für Musikvideos, Künstlerprojekte und Familienunterhaltung.