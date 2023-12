Vor wenigen Monaten verlor Guido Maria Kretschmer seinen Vater. Nun ist auch seine Mutter verstorben. Auf Instagram würdigt der "Shopping Queen"-Moderator sie als "tolerantesten Menschen", den er kannte, als "freie Seele". Prominente Freunde sprechen dem Designer ihr Beileid aus.

Guido Maria Kretschmer (58) trauert um seine Mutter Marianne. Wie der Moderator und Modedesigner jetzt bekannt gab, starb sie schon vor einer Woche. Auf seinem Instagram-Profil würdigt der "Shopping Queen"-Gastgeber seine Mutter mit emotionalen Worten. Marianne Kretschmer wurde 84 alt.

"Meine Mutter war der toleranteste Mensch, den ich kannte, eine freie Seele", schrieb Guido Maria Kretschmer. "Sie hat mir mein ganzes Leben lang Liebe, Güte, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht und nie etwas von mir erwartet, außer, dass ich glücklich bin", so der Designer weiter. "Danke Mama, dass du mich immer behütet und bedingungslos geliebt hast! Du fehlst mir so sehr...", schloss er.

Zur Todesursache schrieb Kretschmer nichts. In seinem kürzlich erschienenen Buch "19 521 Schritte. Vom Glück der unerwarteten Begegnung" hatte er geschrieben, dass seine Mutter an Demenz leidet.

"Meinem Vater in den Himmel gefolgt"

Besonders traurig für Guido Maria Kretschmer: Im August erst war sein Vater gestorben. Erich Kretschmer wurde 87 Jahre alt. "Heute vor einer Woche ist meine geliebte Mutter meinem Vater in den Himmel gefolgt", schrieb der TV-Star deshalb jetzt in seinem Abschiedspost.

Auch seinen Vater hatte Guido Maria Kretschmer nach dessen Tod via Instagram gewürdigt. "Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit", schrieb er im Sommer. Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist.

Stars sprechen Guido Maria Kretschmer Beileid aus

Unter Guido Maria Kretschmers Post zum Tod seiner Mutter sprachen ihm prominente Weggefährten ihr Beileid aus. "Oh nein Guido, das tut mir so leid. Mein herzliches Beileid an dich und deine Familie, ich bin mir sicher, dass sie sehr sehr stolz auf ihren Sohn ist", schrieb etwa Riccardo Simonetti (30).

"Oh, wie traurig, Du hast noch so liebevoll über sie erzählt! Mein herzliches Beileid", teilte Bettina Tietjen (63) mit. Auch Marlene Lufen (53) sprach ihr Beileid aus: "Diese Güte hat deine Mutter ausgestrahlt und weitergegeben", schrieb die Moderatorin.