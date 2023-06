Fünf Wohltätigkeitsorganisationen dürfen sich über einen unerwarteten Geldsegen freuen: Johnny Depp spendet die eine Million, die er von seiner Ex-Frau Amber Heard bekommen hat, komplett für den guten Zweck.

Der Rosenkrieg zwischen Johnny Depp (60) und Amber Heard (37) erweist sich als Segen für den guten Zweck. Denn der Hollywood-Schauspieler spendet die eine Million US-Dollar (umgerechnet rund 921.000 Euro), die er aus dem Vergleich mit seiner Ex-Frau erhalten hat, an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen. Diese sind für den unerwarteten Geldsegen sehr dankbar, wie das US-Portal "TMZ" berichtet.

Großzügige Spende an verschiedene Organisationen

Ein Teil der Summe geht an die Make a Film Foundation, die es schwer und unheilbar kranken Kindern ermöglicht, zusammen mit Schauspielern Kurz- und Dokumentarfilme zu drehen. Laut "TMZ" spendet Johnny Depp der Stiftung 200.000 US-Dollar: Das Geld soll direkt in die Produktionskosten fließen und Equipment, Requisiten, Styling und Versicherungen finanzieren. Der Hollywoodstar sei "einer der großzügigsten Menschen, mit denen wir je zusammengearbeitet haben", heißt es in dem Bericht vonseiten der Foundation.

Weitere Wohltätigkeitsorganisationen, die von der Schadensersatz-Summe profitieren, sind The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society und die Amazonia Fund Alliance. Jede der fünf Organisationen läge Johnny Depp sehr am Herzen. Er wolle das Geld gleichmäßig aufteilen. Red Feather hilft beispielsweise indigenen Gemeinschaften, ihre Kultur durch Unterkünfte und Infrastrukturprojekte zu erhalten, während Amazonia daran arbeitet, das Öko-System des Amazonas zu erhalten.