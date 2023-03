Vanessa Mai veröffentlicht zum zehnjährigen Jubiläum ihres Musikprojekts Wolkenfrei das neue Album "Hotel Tropicana" und kehrt damit zu ihren Schlager-Wurzeln zurück. Darauf können sich die Fans freuen.

Vanessa Mai (30) veröffentlicht am 31. Mai ihr neues Album "Hotel Tropicana" und kehrt damit als Wolkenfrei zurück. "Als wir uns mehr mit dem Gedanken beschäftigt haben, Wolkenfrei zurück ins Leben zu rufen, haben wir gemerkt, dass 2023 zehnjähriges Jubiläum ist und das einfach perfekt passt", erklärt die Sängerin zum Comeback des Musikprojekts. Ihr Herz werde "immer für Schlager schlagen, weil das meine Wurzeln sind. Das habe ich nicht vergessen." Wolkenfrei sei für sie "ein absolutes Herzensprojekt". Sie wolle sich jedoch nicht nur auf den Schlager festlegen, "weil ich das noch nie wollte. Jetzt mit beiden Marken, was es tatsächlich sind, ist es sehr besonders. Ich genieße das sehr und es ist echt einzigartig."

2013 veröffentlichte die zunächst mehrköpfige Band mit Frontfrau Vanessa Mai ihre Debütsingle "Jeans, T-Shirt und Freiheit", 2014 folgte das Debütalbum "Endlos verliebt". Nur ein Jahr später gaben Stefan Kinski und Marc Fischer ihren Ausstieg bekannt und Mai führte das Projekt alleine weiter. 2016 verabschiedete sich dann auch sie von ihren Anfängen und trat fortan nur noch unter ihrem Künstlernamen auf. Um als Vanessa Mai "frei werden zu können, musste ich mich irgendwann auf eine Sache konzentrieren, und zwar erstmal raus aus dem Schlager", blickt die Sängerin zurück. "Obwohl ich Schlager nie blöd fand! Für mich war Schlager immer meine Musik und ich habe es geliebt. Ich wollte neue Möglichkeiten ergreifen, die mir in den Jahren mit Vanessa Mai eröffnet wurden." Wolkenfrei sei für sie "ein absoluter safe space, weil es für mich nur mit positiven Erinnerungen verknüpft ist".

"Leute bekommen genau das, was sie wollen"

"Alles war wie damals", beschreibt Mai die Rückkehr ins Studio. "Das Studio roch genauso, die gleichen Sachen standen noch da, die gleichen Bilder hingen an der Wand, die CDs standen auf derselben Stelle, die Krümel lagen am besten noch an derselben Stelle und es war so schön dorthin wieder zu kommen." Was für sie "sehr cool" gewesen sei, war die Tatsache, "dass ich meinen Schalter einfach umlegen konnte. Als Vanessa Mai habe ich mich in den letzten Jahren sehr poppig und urban entwickelt und meine Stimme ganz anders eingesetzt. Wolkenfrei war wie ein Knopfdruck zu: alles klar, Schlager." Auf welchen Sound können sich die Fans beim neuen Wolkenfrei-Album freuen?

"Es hört sich sowohl so an wie früher, es kommt ein wohliges Gefühl auf, weil man sich zurückversetzt fühlt, aber natürlich haben sich sowohl Felix [Gauder, Produzent, Anm. d. Red.] als auch ich weiterentwickelt", erklärt Vanessa Mai. Sie verfolge gerne viel auf Social Media und wisse, dass viele Menschen sich nach Wolkenfrei gesehnt hatten. "Was ich gut verstehen kann, denn es geht mir genauso. Deshalb bekommen die Leute genau das, was sie wollen", fügt die Musikerin an.

Live-Auftritte geplant?

Der Titelsong "Hotel Tropicana" verkörpere Wolkenfrei. "Es ist Fernweh und es macht viele Bilder auf. Wenn man an "Hotel Tropicana" denke, denke ich an Sorgenfreiheit, Leichtigkeit und Sommer [...]." Er sei ihr "absoluter Lieblingssong" und sie glaube, "es ist der progressivste und modernste Song auf dem ganzen Album. Ich mag ihn sehr, er geht ab!" Weitere Themen, die ihr auf dem Album wichtig gewesen seien, "sind: Liebe, weil ich es absolut nicht verwerflich finde über das Thema zu reden, was jeder kennt und jeder versteht, das Mutmachen, ich gebe wahnsinnig gerne den Menschen Mut mit meinen Songs und die Freiheit."

Ende Februar hat Mai mit einem Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show" ihr TV-Comeback mit Wolkenfrei gefeiert. Werden ihre Fans sie auch live zu sehen bekommen? "Wolkenfrei wird man live erleben, aber nicht so oft", sagt die Sängerin. "Deswegen sollte man gucken, dass man nach Albumrelease bei einem exklusiven Releasekonzert dabei sein wird. Das wird es geben und das Besondere ist, dass es das in meiner Heimat, bzw. in der von Wolkenfrei geben wird." Das Konzert findet Mitte April in Aspach im Hotel Sonnenhof statt. "Es wird Wahnsinn, weil es sehr viele Erinnerungen mit sich bringt und weil alle sich zurückversetzt fühlen werden", blickt Mai auf den bevorstehenden Auftritt. "Es wird krass emotional für mich, das erste Mal als Wolkenfrei wieder auf der Bühne zu stehen. Sowohl die alten Songs zu singen als auch die alten Fans zu sehen. Es gibt viele, die ich lange nicht mehr gesehen habe."