Mit einer voraufgezeichneten Videobotschaft hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) den ersten musikalischen Tag des Glastonbury eröffnet. Darin bat er unter anderem um die Unterstützung der Festival-Besucher. Der Clip wurde auf großen Leinwänden auf der "The Other Stage" gezeigt, bevor die Libertines auftraten.

A message from President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy was just played on the big screens at The Other Stage, shortly before The Libertines’ stage-opening set. #Glastonbury2022 pic.twitter.com/LuXf2FfEBf