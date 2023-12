Fürst Albert II. und Fürstin Charlène haben sich wieder zusammen gezeigt: Gemeinsam statteten sie dem Roten Kreuz einen Besuch ab und überreichten Weihnachtstüten an Senioren. Dabei zeigte sich das Paar auch vertraut Arm in Arm.

Zehn Tage vor Weihnachten hat das monegassische Fürstenpaar Geschenke an Senioren verteilt. Fürst Albert II. (65) und Charlène von Monaco (45) besuchten am Donnerstag gemeinsam das Hauptquartier des Roten Kreuzes in Monaco.

Das Fürstenpaar Arm in Arm

Die Fürstin hatte sich passend für das kalte Wetter in einen schwarzen, zweireihigen Mantel gehüllt, ihr Ehemann trug zur Weihnachts-Wohltätigkeitsaktion einen blauen Anzug. Bei der Ankunft erhielt Charlène zunächst selbst ein kleines Geschenk, ihr wurde ein Blumenstrauß überreicht. Danach verteilte das Fürstenpaar Geschenktüten an ältere Einwohner und plauderte dabei angeregt mit den Senioren. Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte der Palast mehrere Bilder von dem Nachmittag, das Fürstenpaar zeigt sich darauf Arm in Arm inmitten der Begünstigten. Dazu ließ der Fürstenpalast wissen, dass "Gourmet-Pakete" verteilt worden seien.

Warten auf die Weihnachtskarte

Derweil warten die Untertanen gespannt auf die diesjährige Weihnachtskarte der Fürstenfamilie. Anders als in Großbritannien ist diese noch nicht veröffentlicht worden. Ein Fan-Account auf Instagram hat allerdings bereits das angebliche Foto veröffentlicht, das die obligatorischen Grüße zum Fest zieren soll. Auf dem leicht unscharfen Bild posieren der Fürst und die Fürstin mit ihren neunjährigen Zwillingen Jacques und Gabriella elegant vor einem Weihnachtsbaum, Charlène trägt ein Samtkleid mit Wasserfallausschnitt, Albert einen Smoking. Ob dies tatsächlich die offizielle Grußkarte wird, bleibt abzuwarten.