Mit der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade haben die Royals am 2. Juni die mehrtägigen Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) eingeläutet. Promis und Politiker beglückwünschten die Königin im Rahmen des besonderen Anlasses.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (60) meldete sich etwa in einem von der britischen BBC ausgestrahlten Video zu Wort, aus dem unter anderem die "Daily Mail" einen Ausschnitt zeigt. Bei seinem ersten Besuch im Buckingham-Palast hätten er und seine Ehefrau Michelle (58) nicht gewusst, was sie erwarten würde. Sie hätten sich jedoch keine Gedanken machen müssen, erklärt Obama. Mit "Anmut und Großherzigkeit" habe die Queen ihnen ihre Nervosität genommen - und das so sehr, dass er sich gedacht habe, dass "sie mich tatsächlich ein bisschen an meine Großmutter erinnert hat". Die Welt habe sich in sieben Dekaden stark verändert, der Charakter der Königin aber nicht. Ihr Dienst und ihr Leben sei ein Geschenk für Großbritannien und die Welt.

Jill and I wish Your Majesty a joyful Platinum Jubilee celebration. On behalf of the United States, congratulations to Queen Elizabeth II on an unprecedented 70 years of service to the UK and Commonwealth and thank you for your friendship to the American people. pic.twitter.com/mwaZSYBuhZ