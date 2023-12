Die arbeitenden Mitglieder des britischen Königshauses sind viel unterwegs. Die meisten Termine nimmt aber nicht König Charles wahr - das ist der fleißigste Royal.

Die Mitglieder des britischen Königshauses haben auch im Jahr 2023 wieder zahlreiche Auftritte hingelegt. Auf die meisten Termine kommt aber nicht König Charles III. (75), sondern dessen Schwester: Prinzessin Anne (73) war in diesem Jahr das am härtesten arbeitende Mitglied der Royals. Sie kommt der britischen Zeitung "The Telegraph" zufolge auf 457 Verpflichtungen.

Der König selbst belegte mit 425 Terminen den zweiten Platz, sein jüngster Bruder, Prinz Edward (59), folgt mit 297 Engagements auf Rang drei. Charles' Ehefrau, Königin Camilla (76), belegt mit 233 Auftritten den vierten Platz vor Edwards Ehefrau Sophie (58), der Herzogin von Edinburgh, mit 219.

Thronfolger Prinz William (41) und seine Ehefrau Prinzessin Kate (41) waren 172 beziehungsweise 128 Mal im royalen Einsatz. Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben sich offenbar dieses Jahr auf weniger Projekte konzentriert, um Themen hervorzuheben, die ihnen am Herzen liegen.

Deshalb ist Prinzessin Anne so beliebt

Prinzessin Anne belegte den ersten Platz in der Rangliste der am härtesten arbeitenden Royals schon in den vergangenen Jahren. Dieses Jahr übernahm sie dem "The Telegraph"-Bericht zufolge in einer durchschnittlichen Woche zwischen zwölf und 14 Termine. Ihr geschäftigster Monat war der Februar, als sie 57 Auftritte im Dienste des Königshauses hatte, darunter fielen auch ihre Reisen nach Australien und Neuseeland.

Royal-Experte Richard Fitzwilliams sagte laut "The Telegraph": "Anne ist eines der besten Aushängeschilder für die königliche Familie, weil sie fleißig und engagiert ist." Sie sei beliebt, "weil die Leute ihre Art, mit Dingen umzugehen, sehen und es ihnen gefällt". Weiter erklärte Fitzwilliams: "Die Öffentlichkeit sieht Anne als jemanden, der geerdet ist. Ich denke, die Institution braucht sie sehr."

Prinz Andrew und Prinz Harry nicht mehr für die Royals aktiv

Nicht mehr offiziell für das Königshaus tätig sind Charles' Bruder Prinz Andrew (63), der wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) von seinen Aufgaben zurücktreten musste, sowie Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry (39). Er war zusammen mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) im Jahr 2020 als arbeitender Royal zurückgetreten und in die USA gezogen.