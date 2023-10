Königin Camilla und König Charles haben ein Bankett in London besucht. Charles' Ehefrau erinnerte dabei an die verstorbene Queen Elizabeth II.

Königin Camilla (76) hat am Mittwochabend (18. Oktober) an ihre verstorbene Schwiegermutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) erinnert. Die Ehefrau von König Charles III. (74) trug eine Tiara, die britischen Medienberichten zufolge, lange Zeit als die Lieblingstiara der Monarchin galt.

Camilla glänzt in der City of London

Camilla begleitete ihren Ehemann am Mittwoch zum "Mansion House" im Finanzviertel City of London, wo König Charles an einer Zeremonie teilnahm und mit Wirtschaftsexperten speiste.

Die Königin präsentierte bei der Veranstaltung eine schimmernde schwarz-silberne Robe von Bruce Oldfield, die sie im März schon bei ihrem Deutschlandbesuch trug - und laut "Daily Mail" zum allerersten Mal seit dem Tod von Queen Elizabeth II. im September 2022 die "Queen Mary's Girls of Great Britain and Ireland"-Tiara.

Die Tiara war ein Hochzeitsgeschenk

Das Diadem wurde 1893 Maria von Teck (1867-1953) anlässlich ihrer Hochzeit mit Georg V. (1865-1936) geschenkt. Diese gab es weiter an ihre Enkelin Elizabeth, als diese 1947 Prinz Philip (1921-2021) heiratete. Queen Elizabeth II. soll den Kopfschmuck sehr geliebt haben und nannte ihn angeblich liebevoll "Omas Tiara". Der offizielle Name geht auf das Frauenkomitee zurück, das für die Herstellung der Tiara Geld gesammelt hat.

Die Tiara besteht aus in Silber und Gold gefasste Edelsteine und war mit 14 Perlen besetzt, die später durch 13 Diamanten ersetzt wurden. Queen Elizabeth II. trug das Schmuckstück häufig bei offiziellen Anlässen, auch auf einigen Geldscheinen ist sie damit abgebildet.

Mehr Schmuck von Elizabeth II.

Neben der berühmten Tiara präsentierte Camilla auch andere besondere Accessoires bei dem Bankett in London. Sie trug Medienberichten zufolge ein Halsketten- und Armbandset ihrer Schwiegermutter, das die verstorbene Monarchin als Geschenk zum 21. Geburtstag erhalten hatte.