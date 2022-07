Prinz William (40) gratuliert Englands Fußball-Frauen zum Einzug in das Finale der Europameisterschaft im eigenen Land. "Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale", schreibt der britische Thronfolger persönlich auf Twitter.

Congratulations @Lionesses on making it to the #WEURO2022 final on Sunday. The entire country is so proud of everything you’re achieving. We believe in you and will be with you all the way! W