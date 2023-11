Prinz William (41) ist vom Analyseforschungsunternehmen Reboot erneut zum heißesten Promi mit Glatze gekürt worden. Das berichtet unter anderem der britische "Mirror". Jenen Titel hatte er bereits 2021 inne. Die Tatsache, dass William im diesjährigen Ranking mit seinen 9,88 von 10 möglichen Punkten vor namhaften Persönlichkeiten wie Vin Diesel (56) oder Jason Statham (56) gelistet wurde, ist für einige Fans aber offenbar nicht nachvollziehbar. In den sozialen Medien herrscht eine hitzige Debatte.

Zum Überblick: Auf William folgen Diesel mit 8,81 Punkten, Statham mit 8,51 Punkten, Samuel L. Jackson (74) mit 7,31 Punkten und Amazon-Chef Jeff Bezos (59) mit 7,12 Punkten. Die Plätze sechs bis zehn belegen in dieser Reihenfolge Michael Jordan (60), Dwayne "The Rock" Johnson (51), Shemar Moore (53), Shaquille O'Neal (51) und Terry Crews (55).

Ein X-User postete unlängst die Frage "Was meint ihr damit, Prinz William ist der heißeste Promi-Glatzkopf?" und teilte dazu eine Schwarz-weiß-Aufnahme von Jason Statham oben ohne. Einige stellten die Anmerkung in den Raum, dass William ja nicht einmal vollständig kahl sei. "Zur Hölle, nein", schrieb eine andere Person. Außerdem hieß es: "Niemand kann das lesen, ohne zu lachen. Bitte."

What do you mean Prince William is the sexiest bald man alive? pic.twitter.com/09ASGzH8fb