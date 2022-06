Zum Auftakt der Feierlichkeiten ihres Platinjubiläums hat sich Queen Elizabeth II. (96) von tausenden Menschen feiern lassen. Nach der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade bejubelte die anwesende Menschenmenge die bestens gelaunte Monarchin, die sich auf dem Balkon des Buckingham Palastes zeigte. Zwar versammelten sich neben Elizabeth II. nur arbeitende Mitglieder der Royals auf dem Balkon, doch auch die aus den USA angereisten Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) waren nicht weit.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die beiden die Militärparade aus dem Major General's Office - einem Büro im Buckingham Palast - verfolgen würden. Entsprechend wurden sie im Rahmen der Feierlichkeiten auch gesichtet. Die britische "Daily Mail" veröffentlichte etwa Aufnahmen, die Meghan an einem geöffneten Fenster mit mehreren kleinen Royals zeigen. Die Herzogin von Sussex schien die Kinder spielerisch und mit einem Lächeln auf den Lippen dazu aufzufordern, während der Parade etwas stiller zu sein. Und dem schloss sich offenbar auch Harry an.

