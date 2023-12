Herzogin Meghan moderierte eine Sonderführung des Netflix-Films "The After". Nicht nur zu dem Streamingdienst hat sie eine Verbindung, sie kennt auch Regisseur und Schauspieler des Streifens gut.

Herzogin Meghan (42) hat mit Schauspieler David Oyelowo (47) und Regisseur Misan Harriman (geb. 1977) über den Netflix-Kurzfilm "The After" diskutiert. Wie jetzt veröffentlichte Bilder zeigen, moderierte die Frau von Prinz Harry (42) eine Sondervorführung. Das Gespräch fand bereits am 15. November in einem Privathaus am Wohnort der Sussexes in Montecito statt, wie das "People"-Magazin berichtet. Die Herzogin ist mit dem Fotografen Harriman gut befreundet und unterstützte ihn nun bei der Werbung für seinen ersten Spielfilm.

Spezialvorführung des Regiedebüts

Der 18-minütige Film markiert Harrimans Regiedebüt. Laut Netflix liefert "The After" eine "der ehrlichsten und herzzerreißendsten Darstellungen von Trauer, die jemals mit der Kamera festgehalten wurde". Der Kurzfilm erzählt die Geschichte von Dayo, einem Londoner, der Zeuge eines schrecklichen Angriffs wird, der sein Leben verändert.

In einem Instagram-Post veröffentlichte auch Misan Harriman mehrere Bilder von dem besonderen Talk mit Meghan, die zeigen, dass sie zu dem Anlass ihre Lieblingskleidungsfarbe Braun trug. Der Blazer soll laut "Daily Mail" aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 von Valentino Garavani stammen. Dazu kombinierte sie ein gestricktes braunes Rollkragenoberteil und einen Satinrock im gleichen Farbton. Das Trio saß bei der Diskussionsrunde auf hohen Film-Klappstühlen. Harriman schrieb zu dem Bilderreigen von der Spezialvorführung, es sei "besonders", dass die Herzogin von Sussex und "so viele meiner Filmidole diesen Film gesehen haben".

Herzogin Meghan hat nicht nur durch einen Vertrag zwischen Netflix und Archewell Productions eine Verbindung zu dem Streamingdienst, sondern kennt auch die beiden Männer gut. Anfang dieses Jahres kündigte die Archewell Foundation von Meghan und Harry die Spende von Schulmaterialien und Menstruationsprodukten an junge Frauen in Nigeria an - in Zusammenarbeit mit der GEANCO Foundation, für die sich Schauspieler David Oyelowo engagiert.

Und mit Misan Harriman ist sie schon seit langem freundschaftlich verbunden, er fotografierte viele Bilder von Prinz Harry und Meghan. So knipste der in Nigeria geborene Brite etwa das erste offizielle Foto von Prinzessin Lilibet (2) an ihrem ersten Geburtstag. Er war auch in ihrer Netflix-Serie "Harry & Meghan" zu sehen und gab etliche Statements gegenüber Medien, um dem Herzogspaar in strittigen Themen rund um das britische Königshaus beizustehen.