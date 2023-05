Ludwig Prinz von Bayern, der Ururenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III., strahlte mit seiner Braut Sophie-Alexandra und der Sonne um die Wette.

In Deutschland ist die Monarchie zwar längst abgeschafft, etwas royalen Hochzeitsflair gab es am 20. Mai aber dennoch in München. Ludwig Prinz von Bayern (40) hat rund fünf Monate nach der standesamtlichen Hochzeit seiner Sophie-Alexandra (33) nun auch kirchlich das Jawort gegeben. Der Prinz ist der Ururenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III., seine Frau kann sich nun Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern auf die Visitenkarte drucken.

Bilder von der Hochzeit zeigen die 33-Jährige in einem weißen Brautkleid mit langer Schleppe und mit Spitze verzierten Ärmeln. Neben dem Liebesglück war dem frischgebackenen Ehepaar auch der Wettergott hold. Beste Bedingungen für die anwesenden Gebirgsschützen, Trachtenvereine, insgesamt rund 1.000 Hochzeitsgäste und den zahlreichen Blumenkindern.

Party auf Schloss Nymphenburg

Getraut wurden sie von Erzbischof Kardinal Marx (69), zu den Hochzeitsgästen zählte unter anderem auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (56) und Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg (51) sowie Mitglieder diverser Adelshäuser. Auf Schloss Nymphenburg steigt derzeit die Hochzeitsparty.

Einen kleinen Schreckmoment galt es kurz nach dem Jawort in der Theatinerkirche in München zu überstehen. Die Braut habe einen Schwächeanfall erlitten, wie die Verwaltung des Hauses Wittelsbach mitteilte. Nach einer kurzen Pause und einem Getränk sei die 33-Jährige aber wieder wohlauf gewesen.