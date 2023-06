Philippe von Belgien (63) und seine Ehefrau Mathilde (50) haben ihre britischen Kollegen besucht: König Charles (74) und Königin Camilla (75) haben zu Ehren des Königs und der Königin von Belgien einen Empfang auf Schloss Windsor gegeben. Ein auch vom Palast veröffentlichtes Foto zeigt die vier gut gelaunten Royals in der Residenz von Charles.

Königin Mathilde trug bei der Veranstaltung ein rosafarbenes, wadenlanges Kleid mit Faltenrock. Ein Gürtel in der Farbe des Kleides sorgte dafür, dass ihre Taille betont wurde. Die 50-Jährige kombinierte spitze, nudefarbene Pumps dazu. Der belgische König wählte einen dunklen Anzug mit passender Krawatte.

Königin Camilla, ebenfalls mit hellen Schuhen, präsentierte ein blau-weiß gemustertes Kleid, das zum dunkelblauen Anzug ihres Mannes passte. Charles vervollständigte sein elegantes Outfit mit einer helllila Krawatte.

König Charles hat sich gerade erst aus einem Kurzurlaub zurückgemeldet. Er war Anfang Juni für einige Tage in Rumänien. Für den britischen Monarchen war es die erste Auslandsreise seit seiner prunkvollen Krönung am 6. Mai. Königin Camilla begleitete ihren Ehemann nicht auf der größtenteils privaten Reise, die er zum Wandern nutzen wollte.

🇬🇧🇧🇪 This evening, The King and Queen received The King and Queen of the Belgians at Windsor Castle.



De Koning en Koningin ontvingen vanavond de Koning en Koningin der Belgen in Windsor Castle.



Le Roi et la Reine ont reçu le Roi et la Reine des Belges au Château de Windsor. pic.twitter.com/QBrSjclPK5