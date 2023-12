Die britischen Royals haben am Freitag ihr alljährliches Weihnachtskonzert in London gefeiert. Prinzessin Kate und Prinz William kamen erneut mit ihren Kindern in die Westminster Abbey - dieses Mal war auch der kleine Louis dabei.

Die Royals läuten die schönste Zeit des Jahres in London ein. Prinzessin Kate (41) hat diesen Freitagabend einmal mehr zu ihrem Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey eingeladen, zu der viele hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses samt edler Weihnachtsgarderobe erschienen sind. Auch Kates Ehemann Prinz William (41) und die drei gemeinsamen Kinder kamen Hand in Hand in die festlich geschmückte Kirche in London.

Kate wählte für das diesjährige Konzert einen Ton-in-Ton-Look ganz in Schneeweiß, der aus weiter Marlenehose mit goldenen Knöpfen, einem schlichten Pullover und einem langen Wollmantel bestand. Als Accessoires kamen eine ebenfalls weiße Handtasche mit Henkel, silberne Hängeohrringe und beige Wildlederpumps zum Einsatz. Ihre brünetten Haare trug Kate gewohnt offen und leicht wellig.

Prinz Louis zum ersten Mal dabei

William zeigte sich vor der Westminster Abbey im nachtblauen Anzug, zu dem er ein weißes Hemd und eine dunkelrote Krawatte trug. Das weihnachtliche Bordeauxrot griff Tochter Prinzessin Charlotte (8) mit ihrem Mantelkleid wieder auf. Ihre beiden Brüder Prinz George (10) und Prinz Louis (5) kamen wie Papa William im dunkelblauen Anzug. Für den kleinen Louis war es das erste Weihnachtskonzert. Ehe es für die drei Kinder zum offiziellen Teil überging, machten sie noch Halt am roten Briefkasten, wo sie ihre selbstgemachten Weihnachtskarten hineinwarfen.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von Kate und William wurde die besinnliche Feier mit einigen Fotos aus der Kirche festgehalten. Mit leuchtenden Kerzen in der Hand wurden einige Weihnachtslieder angestimmt, William hielt zudem eine Rede und Kate sprach mit einigen der anwesenden Kinder. Es sei ein "besonderer Abend" mit "vielen wunderbaren Menschen" gewesen.

Auch diese Royals kamen zum Weihnachtskonzert

Ebenfalls zum Weihnachtskonzert erschienen sind Kates Schwester Pippa Middleton (40) und ihr Ehemann James Matthews (48), Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (33), Herzogin Sophie (58) und Lady Gabriella Windsor (42).

Wie in den Vorjahren wurde die Veranstaltung am heutigen Freitag aufgezeichnet und wird an Heiligabend im Rahmen einer Sondersendung auf dem Sender ITV ausgestrahlt.