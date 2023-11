Die traditionelle Weihnachtsfeier der britischen Royals erfährt dieses Jahr eine bedeutende Änderung: Erstmals ist die Familie von Königin Camilla zum königlichen Weihnachtsmittagessen auf Sandringham geladen.

Das Weihnachtsfest bei den britischen Royals wird dieses Jahr ein wenig anders ausfallen als die letzten Jahre: Wie Royal-Experte Chris Ship in einem Artikel für "ITV" schreibt, werden dieses Jahr zum ersten Mal die Kinder und Enkelkinder von Königin Camilla (76) beim traditionellen Weihnachtstreffen der königlichen Familie in Sandringham dabei sein. In dem Bericht zitiert Ship dazu einen Insider, der weiß: "Die Königin hat dieses Jahr ihre Kinder und Enkel eingeladen, was sich von den Vorjahren unterscheidet."

Jedes Jahr an Weihnachten besuchen die Mitglieder der königlichen Familie rund um König Charles III. (75) die Kirche St. Mary Magdalene auf dem Anwesen in Norfolk und kehren danach zu einem festlichen gemeinsamen Mittagessen nach Sandringham House zurück. Camillas Kinder Tom Parker-Bowles (48) und Laura Lopes (45) sollen dieses Jahr samt ihren Familien das erste Mal am Mittagessen teilnehmen.

Vom Speisesaal in den großen Ballsaal

Das könnte auch Auswirkungen auf den Ort des Essens haben. "Dass die Familie der Königin dabei sein wird, bedeutet, dass zusätzlicher Platz benötigt wird", so ein Insider. In den letzten Jahren unter Queen Elizabeth II. (1926 - 2022) fand das gemeinsame Mahl im Speisesaal statt, nun könnten die Royals und ihre Gäste im größeren Ballsaal Platz nehmen. Dieses Jahr sei es der Wunsch von Charles und Camilla, dass "alle zusammen speisen".

Dass Camillas Familie dabei ist, sei eine "radikale Änderung" der Gästeliste. Trotz der größeren Runde geht Ship in seinem Artikel allerdings nicht davon aus, dass Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) mit ihren Kindern Archie (4) und Lilibet (2) am Weihnachtsessen teilnehmen werden.