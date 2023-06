Gut gelaunt hat sich die schwedische Thronfolgerfamilie dem Volk am Nationalfeiertag gezeigt. Bereits einen Tag zuvor postete der Palast süße Bilder von Victoria, Daniel und den Kindern.

Am heutigen 6. Juni feiert Schweden seinen Nationalfeiertag - und die Königsfamilie ist wie gewohnt mittendrin. Kronprinzessin Victoria (45) zeigte sich dem Volk vor dem Stockholmer Schloss bereits gut gelaunt in Tracht mit Ehemann Daniel (49) sowie den beiden Kindern Estelle (11) und Oscar (7).

Estelle winkt mit Brille

Dabei präsentierte Prinzessin Estelle einmal mehr ihr neues Accessoire. Seit einigen Monaten trägt die künftige schwedische Königin eine Brille. Auf zwei Bildern, die das Königshaus auf seiner Instagram-Seite vorab zum Nationalfeiertag veröffentlichte, lachte Estelle hingegen ohne Brille. Auf Schloss Gripsholm war die Thronfolgerfamilie in Einstimmung auf den Tag fotografiert worden. Auffällig: Prinz Oscar lacht auf den am 5. Juni veröffentlichten Bildern herzlich. Da der Junge bei öffentlichen Auftritten oft weniger gut gelaunt zu sehen ist, wird er mitunter als "Grummel-Prinz" betitelt. Neben seiner Schwester sowie zusammen mit den Eltern strahlte er aber in die Kamera.

Am 6. Juni feiern König Carl XVI. Gustaf (77) und Königin Silvia (79) sowie ihre Familie zusammen mit dem Volk. Es gibt ein umfangreiches Programm: einen "Tag des offenen Schlosses", zu der das Königshaus auch auf Instagram einlud, die Wachablösung, an der Victorias Bruder Carl Philip (44) teilnahm, und Feierlichkeiten im Freilichtmuseum Skansen in Stockholm. Am Abend findet ein Empfang im Nordiska Museet statt.

Der König feiert 50. Jubiläum

Für die Kinder des Thronfolgerpaars hatte es vorab eine Lehrstunde im Schloss Gripsholm gegeben. Dort lernten sie mehr über ihre Familie. "Während des Besuchs erfuhren Prinzessin Estelle und Prinz Oscar mehr über König Gustav I. Im Laufe des Jahres wird das Vasa-Jubiläum auf Schloss Gripsholm mit Vorträgen, Filmvorführungen und Konzerten gefeiert", teilte das schwedische Königshaus mit. Vor 500 Jahren wurde Gustav Vasa zum schwedischen König gewählt.

Und noch ein Jubiläum wird in Schweden in diesem Jahr gefeiert: Der amtierende König Carl XVI. Gustaf sitzt seit 50 Jahren auf dem Thron.