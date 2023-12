König Charles III. vergibt zum Jahresabschluss wieder zahlreiche Ehrentitel. Eine besondere Würdigung ist "Goldfinger"-Sängerin Shirley Bassey zuteilgeworden.

Zum Abschluss des Jahres verleiht der britische König Charles III. (75) wieder zahlreiche Ehrentitel. Über 1.200 sogenannte "New Year Honours" gehen an Menschen aus dem öffentlichen Leben oder an Privatpersonen, die sich auf besondere Weise in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben. Die älteste neue Würdenträgerin ist 97, der jüngste gerade einmal neun Jahre alt. Auch in diesem Jahr finden sich auf König Charles' Liste zudem wieder einige namhafte Stars.

Sängerin Shirley Bessey (86) etwa, die durch ihre Titellieder zu drei "Bond"-Filmen ("Goldfinger", "Moonraker" und "Diamantenfieber") zeitgleich in die Musik- und Filmgeschichte einging. Bassey, die sich bereits seit 1999 Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE) betiteln darf, trägt zu Ehren ihrer Verdienste in der Musik künftig auch den Titel Companion of Honour. Das Besondere an dieser Auszeichnung, wie "Daily Mail" schreibt: Nur 65 Menschen dürfen zu Lebzeiten zugleich diesen Titel innehaben, Bessey sei demnach Nummer 64.

Höchste Würde für Ridley Scott

Regisseur Ridley Scott (86), der zuletzt die Lebensgeschichte von Napoleon Bonaparte auf Film bannte, darf sich ebenso über eine weitere Ehre freuen. Er ist nun Träger des höchsten britischen Verdienstordens, dem Knight Grand Cross. Charles Mutter Elizabeth II. (1926-2022) hatte Scott bereits im Jahr 2003 zum Ritter geschlagen und ihm so den Titel Sir beschert - ebenfalls im Zuge der damaligen "New Years Honours".

Ganz neu in der illustren Riege an britischen Würdenträgern ist derweil "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke (37). Sie wurde jedoch nicht für ihr Schauspiel, sondern für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Gemeinsam mit ihrer Mutter Jenny gründete sie die Wohltätigkeitsorganisation SameYou, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zu unterstützen, die eine Schädigung ihres Gehirns erlitten haben. Clarkes Mutter überlebte selbst zwei Hirnblutungen und rief die Charity daraufhin ins Leben. Beide Frauen tragen nun den Titel Member of the British Empire (MBE).

Auch den Erzbischof von Canterbury, Justin Welby (67), bedachte Charles: Er erhält das Knight Grand Cross und darf sich künftig Sir Justin nennen. Welby hatte im Mai dieses Jahres die Krönung von König Charles und Königin Camilla (76) geleitet.