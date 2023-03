Das sind die Residenzen von König Charles III.

© 2016 Byunau Konstantin/Shutterstock.com



Schloss Balmoral, der Ort, an dem Queen Elizabeth im September 2022 verstarb, war die Sommerresidenz der Königin in Schottland. Gerüchten zufolge hat König Charles vor, das Schloss in ein Museum in Gedenken an seine verstorbene Mutter umzuwandeln.