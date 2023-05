Der erste von zwei Tagen ist geschafft: Prinz Edward hat seinen Montagsauftritt in einer Berliner Schule mit guter Laune und motivierenden Worten absolviert.

Mit guter Laune, freundlicher Mimik und motivierenden Worten hat Prinz Edward (59) am Montag seinen Auftritt in Berlin absolviert. Der jüngste Bruder des erst kürzlich gekrönten Königs Charles III. (74) hat in der deutschen Hauptstadt die Schule am Schillerpark besucht, um insgesamt 90 Jugendlichen dort den Duke of Edinburgh's International Award zu verleihen.

Prinz Edward: "Seid stolz auf euch"

Die gleichnamige Wohltätigkeitsorganisation unterstützt junge Menschen bei außerschulischem, ehrenamtlichem Engagement. Bei der Preisverleihung, die gegen 16 Uhr in der James-Simon-Galerie stattfand, fand Prinz Edward motivierende und lobende Worte für die Absolventinnen und Absolventen: "Wir möchten anerkennen, was ihr geschafft habt. Seid stolz auf euch. Ich vermute, es gab auch harte Zeiten. Aber mit unseren Freunden und Eltern können wir alles schaffen."

Bei der Überreichung der Awards schüttelte Edward, der zum grau-karierten Anzug eine rote Krawatte trug, mit festem Druck die Hände der Schülerinnen und Schüler und behielt dabei stets ein Strahlen im Gesicht. "Ich freue mich, Sie alle heute kennenzulernen", schwärmte der Herzog von Edinburgh vor Ort.

Im Rahmen seines zweitätigen Deutschland-Besuchs ist Prinz Edward am Montag außerdem in das Goldene Buch von Berlin eingetragen worden. "Ein weiteres Stück britisch deutscher Geschichte wird geschrieben", sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (50, CDU) in Berlin.

So geht es am Dienstag weiter

Am Dienstag, dem 23. Mai 2023, macht Prinz Edward Halt beim Alexander-Haus in Groß Glienicke. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wohnhaus einer jüdischen Familie, die im Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien flüchtete. Heute ist dort eine Begegnungsstätte eingerichtet. Edward möchte sich über deren Arbeit informieren.