Während eines Termins am Britannia Royal Naval College Dartmouth hat sich Prinz William an die Liebesgeschichte seiner Großeltern Queen Elizabeth II. und Prinz Philip erinnert.

Prinz William (41) hat am 14. Dezember einen Termin am Britannia Royal Naval College Dartmouth wahrgenommen. Im Rahmen einer Parade begrüßte er 202 Kadettinnen und Kadetten nach ihrer Ausbildung als Nachwuchs-Offiziere in den Reihen der Royal Navy, wie die BBC berichtet.

Als "Commodore-in-Chief Submarines" habe er laut des "People"-Magazins in Vertretung von König Charles III. (75) an der Veranstaltung teilgenommen. Während einer Rede sei er trotz seiner offiziellen Rolle als Oberbefehlshaber auch auf seine verstorbenen Großeltern zu sprechen gekommen.

Hier lernten sich Queen Elizabeth II. und Prinz Philip kennen

Es sei William "eine große Ehre", seinen Vater zu vertreten, habe er gesagt. Er wisse, wie kalt es auf dem Paradeplatz werden könne und wolle sich daher kurz fassen, um die Anwesenden schnellstmöglich zu den Feierlichkeiten entlassen zu können. Während seine "Passing Out Parade" in Sandhurst stattgefunden habe, habe das Britannia Royal Naval College "immer noch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen".

"Es ist bekannt, dass sich meine Großmutter und mein Großvater hier kennengelernt haben, während mein Urgroßvater, König George VI, genau diese Aufgaben wahrgenommen hat", habe William erklärt. Die damals 13-jährige Queen Elizabeth II. (1926-2022) soll sich dort in ihren späteren Ehemann, Prinz Philip (1921-2021), verliebt haben. Philip war damals Kadett in Dartmouth, die beiden heirateten dann im November 1947 in der Westminster Abbey vor 2.000 geladenen Gästen.

Eindrücke von dem Termin veröffentlichten die Royals am heutigen Donnerstag auch bei Instagram. Auf dem Account von William und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (41), ist er in Uniform neben zahlreichen Kadetten zu sehen. Dazu beglückwünschte er diese noch einmal und erklärte, dass Engagement, Disziplin sowie harte Arbeit sie "zu diesem Meilenstein" geführt hätten.