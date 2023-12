Das vergisst Emma Webb wohl nie: Bei ihrem Spendenlauf wurde die trauernde Mutter von Prinz William überrascht. Im Internet macht ein herzerwärmendes Videos des Moments die Runde.

Da konnte Emma Webb ihren Augen kaum trauen: Die Britin läuft derzeit rund 257 Kilometer durchs Land, um ihrer verstorbenen Tochter zu gedenken. Dabei wurde sie am 13. Tag ihrer Reise von einem besonderen Besucher überrascht: Prinz William (41). In einem Video, das unter anderem die trauernde Mutter auf ihrer Instagram-Seite teilte, ist zu sehen, wie der Royal sich langsam von hinten anschleicht und dann mit einem "Buh" auf sich aufmerksam macht.

Webb ist auf dem Video sichtlich überrascht und kann kaum fassen, wer da vor ihr steht. "Oh mein Gott", hört man sie staunend rufen. Prinz William gibt ihr darauf eine herzliche Umarmung und unterhält sich mit ihr und ihren Mitstreiterinnen. "Tag 13 und das ist passiert. So freundlich und unterstützend", schreibt sie zu dem Video des herzerwärmenden Moments.

Trauernde Mutter will auf mentale Gesundheit aufmerksam machen

Auf ihrer Reise wird Webb von Freundinnen begleitet und zieht ein 30 Kilogramm schweres, lebensgroßes Wachs-Pferd auf Rädern hinter sich her. Der Grund: Ihre 2020 im Alter von 16 verstorbene Tochter Brodie war passionierte Reiterin. Die trauernde Mutter will mit ihrer Aktion Spenden sammeln und auf mentale Gesundheit aufmerksam machen. Tochter Brodie starb 2020 an Suizid.

Ihr Weg führt sie laut ihrer Webseite von walisischen Chepstow, wo sich der Lieblingsturnierplatz ihrer Tochter befindet, in die britische Hauptstadt London, wo von 13. bis 18. Dezember die London International Horse Show stattfindet - ein Event, das Mutter und Tochter gerne gemeinsam besuchten. Prinz William traf Webb an Tag 13 ihrer 19-tägigen Reise, in Slough in der Grafschaft Berkshire - nicht unweit vom neuen Zuhause der Wales-Familie in Windsor.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111.