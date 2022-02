Auch Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) haben sich via Twitter nach der russischen Invasion mit der Ukraine solidarisiert. Auf ihrem offiziellen Account berichten sie zunächst von einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44). Man habe das "Privileg" gehabt, ihn gemeinsam mit seiner Frau Olena Selenska (44) im Oktober 2020 zu treffen.

Damals habe man von der "Hoffnung und dem Optimismus für die Zukunft der Ukraine" erfahren. Abschließend heißt es: "Heute stehen wir an der Seite des Präsidenten und des gesamten ukrainischen Volkes, das mutig für diese Zukunft kämpft."

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C