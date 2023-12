Es ist viel passiert im ablaufenden Jahr 2023. Auch bei Prinz William und Prinzessin Kate und ihrer Familie. In einem emotionalen Instagram-Reel blicken die Royals auf die vergangenen Monate zurück.

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) haben via Instagram-Reel das ablaufende Jahr 2023 rekapitulieren lassen. Mithilfe eines kurzen Videos blickt die royale Familie auf die vergangenen Monate zurück und lässt so das ereignisreiche Jahr ausklingen. In dem emotionalen Beitrag sind sowohl Fotos als auch Bewegtbilder von ihren größten Momenten 2023 zu sehen. Über die Bildunterschrift bedanken sich William und Kate bei "allen, die Teil unseres Jahres" waren.

Das Video beginnt mit Bildern hinter den Kulissen, die William und Kate bei den Vorbereitungen für die Krönung von König Charles III. (75) zusammen mit ihren Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) zeigen. Die Familie inszeniert sich dabei in ihren königlichen Gewändern, wie sie darin eine Treppe hinabsteigen, bevor sie in dem Auto entschwinden, welches sie zur Krönungszeremonie brachte. Anschließend präsentieren William und Kate in einer schnellen Abfolge zahlreiche Bilder von öffentlichen Auftritten. Unterlegt wird das Ganze mit dem Song "As It Was" von Harry Styles.

Charity-Arbeit steht bei William und Kate im Vordergrund

Auch persönliche Erfolge, wie zum Beispiel Kates legendäres Klavierspiel in der Eröffnungssequenz für den Eurovision Song Contest 2023 oder ihre Rede für das Royal Foundation Centre for Early Childhood in London, werden in den Bildern repräsentiert. Und auch Thronfolger William stellt dabei seine Charity-Arbeit in den Mittelpunkt und zeigt sich zum Beispiel bei seiner Initiative für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit im Vereinigten Königreich. Natürlich kommen in dem Instagram-Reel auch ihre drei Kinder nicht zu kurz, die immer wieder prominent zu sehen sind. Zum Beispiel beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey, wo sie Kerzen anzünden und Briefe an den Weihnachtsmann in einen Briefkasten werfen.

Das Video endet mit einem Schwarz-Weiß-Foto der diesjährigen Weihnachtskarte der Familie, bevor das offizielle Symbol des Kensington Palastes auf dem Bildschirm erscheint. Gerade für Prinz William war das ablaufende Jahr ganz Besonderes. Nach dem Tod seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) ein Jahr zuvor rückte er in der Thronfolgerliste auf den ersten Rang. Diese große Verantwortung festigte er 2023 eindrucksvoll, vor allem in den Wochen und Monaten nach der Krönung seines Vaters mithilfe von zahlreichen staatstragenden Auftritten.