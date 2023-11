Am zweiten Tag ihres England-Besuchs haben die schwedische Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel die britischen Royals Prinz William und Prinzessin Kate getroffen.

Royaler Besuch für die Briten-Royals: Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) haben - wie vor rund einer Woche bereits angekündigt worden war - die schwedische Kronprinzessin Victoria (46) und Ehemann Prinz Daniel (50) auf Schloss Windsor in Empfang genommen. Gemeinsam werden sie Donnerstagabend (30. November) der Royal Variety Performance in London beiwohnen.

Für das Treffen der beiden zukünftigen Königspaare wählte Prinzessin Kate ein dunkelgrünes, laut "Daily Mail" maßgeschneidertes Kleid der Designerin Emilia Wickstead - Kostenpunkt demnach umgerechnet rund 1.500 Euro. Kronprinzessin Victoria kombinierte zu einer weiten schwarzen Hose derweil ein festliches rotes Tweed-Jackett mit weiß-schwarzen Elementen, das vorweihnachtliche Stimmung verbreitete. Beinahe im Partnerlook erschienen die royalen Herren der Schöpfung: William und Daniel entschieden sich jeweils für einen tief dunkelblauen Anzug, der Schweden-Royal setzte im Gegensatz zu seinem britischen Pendant jedoch auf ein Zweireiher-Jackett.

A pleasure to welcome The Crown Princess of Sweden and Prince Daniel to Windsor this morning 🇸🇪 pic.twitter.com/y3v7o8nPP4 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 30, 2023

Stars wie Cher treten auf

Vor Ort werden die beiden Paare am Donnerstagabend bei der Royal Variety Performance voraussichtlich bestens von zahlreichen Stars und Performern unterhalten. Geplant sind laut Royal Variety Charity unter anderem Auftritte von Musik-Ikone Cher (77), der schwedischen Sängerin Zara Larsson (25) und ihres britischen Kollegen Rick Astley (57). Durch den Abend wird der Schauspieler, Sänger und Moderator Bradley Walsh (63) führen.

Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel reisen aber nicht nur an, um an dem Event teilzunehmen. Die schwedischen Royals weilen bereits seit dem 29. November in Großbritannien und bleiben dort noch bis zum 1. Dezember, um die Beziehungen der Länder weiter zu festigen. Auf dem Programm stehen beziehungsweise standen neben der Charity-Veranstaltung auch ein Mittagessen in einem typischen Pub und ein Besuch der Schwedischen Kirche in London. Den kompletten Ablauf des Besuchs hatte das schwedische Königshaus vor einer Woche auf dessen offizieller Homepage veröffentlicht.