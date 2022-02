Die Royal Mail hat zu Ehren des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. acht Sonderbriefmarken veröffentlicht. Sie sind ab sofort online erhältlich.

Ehre, wem Ehre gebührt: Anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums würdigt die Royal Mail Queen Elizabeth II. (95) mit insgesamt acht neuen Briefmarken. Die gewählten Motive zeigen die Königin bei unterschiedlichen, offiziellen Anlässen während ihrer Regentschaft.

Zum Beispiel winkt sie auf einem Schwarz-Weiß-Bild lächelnd während eines USA-Besuchs mit Prinzgemahl Philip (1921-2021) im Jahr 1957 in die Kameras. Auf anderen Bildern ist sie unter anderem im Jahr 2020 bei einem Besuch beim britischen Geheimdienst MI5 zu sehen oder bei einer Ordensverleihung in Windsor (1999).

Eine Hommage an ihr Leben

Der Chef des britischen Postdienstes, Simon Thompson, sprach in einem Statement beim Sender BBC über eine "Hommage an ein bemerkenswertes Leben der Pflicht und des Dienstes an der Öffentlichkeit". Diese acht Briefmarken seien eine "Feier des zweiten Elisabethanischen Zeitalters". Insgesamt sind vier sogenannte First-Class-Marken im Wert von rund 1 Euro und vier 1,7 Pfund teure Marken (rund 2 Euro) erschienen. Alle acht Briefmarken können zusammen für 10,20 Pfund (ca. 12 Euro) online bestellt werden.

Für die Queen ist es selbstredend nicht das erste Mal, dass sie auf einer Briefmarke verewigt wurde. Neben zahlreichen Porträtabbildungen auf herkömmlichen Briefmarken brachte die Royal Mail auch zum 25., 50. und 60. Thronjubiläum vergleichbare Sonderanfertigungen auf den Markt.