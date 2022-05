Was für ein Lächeln von Queen Elizabeth II.! Am Sonntagabend strahlte die Königin bei einer Veranstaltung auf Schloss Windsor über beide Ohren. Unter anderem traten dort auch Helen Mirren und Tom Cruise ihr zu Ehren auf.

Es war ihre Nacht und genau das sah man Queen Elizabeth II. (96) auch deutlich an. Die Königin strahlte am Sonntagabend über beide Ohren - sowohl auf dem Weg zu ihrer Loge bei einer großen Platin-Jubiläumsfeier, als auch über weite Strecken des Programms. Auf Schloss Windsor wurde die Queen dabei von den 5.000 Zuschauern mit stehenden Ovationen begrüßt. Dargeboten wurde eine Aufführung mit Reitern, Militärs und Musikern aus aller Welt. Als Highlight trat Schauspielerin Helen Mirren (76) als Queen Elizabeth I. (1533-1603) auf, sowie Hollywood-Star Tom Cruise (59) als Moderator.

Bis kurz vor dem Start der Veranstaltung mit dem Namen "Ein Galopp durch die Geschichte" war nicht klar, ob die Queen aufgrund ihres angeschlagenen Gesundheitszustandes überhaupt dabei sein könnte. Bis Sonntagabend wurde ihre Teilnahme offiziell auch nicht bestätigt. Doch die Königin erreichte die Veranstaltung im Auto, gefolgt von einer Eskorte der Garde-Reitereinheit Household Cavalry. Sie schritt anschließend gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn Prinz Edward (58) - gestützt auf ihren mittlerweile bekannten Gehstock - fröhlich in Richtung Königsloge.

Ihr zweiter öffentlicher Auftritt in nur zwei Tagen

Für ihren Auftritt wählte die Queen ein eisblaues Paillettenkleid und hüllte sich zudem aufgrund der abendlichen Kälte in ein graues, verziertes Tuch. Bereits am Freitag besuchte die Queen eine Pferdeshow und zeigte sich mit ihrem Besuch am Sonntagabend nun innerhalb von zwei Tagen zum zweiten Mal in der Öffentlichkeit. Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters und ihres labilen Gesundheitszustandes der letzten Monate wird dies von Beobachtern als sehr gutes Zeichen gewertet. Der Queen geht es offenbar wieder deutlich besser.