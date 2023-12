Camilla als Weihnachtsplanerin, Kate beim "Beer Pong" und Scherzgeschenke unter dem Weihnachtsbaum: Die Feiertage verbringt die britische Königsfamilie lustiger als gedacht. In diesem Jahr wird der Kreis der Gäste sogar noch erweitert.

Weihnachten wird die britische Königsfamilie wie gewohnt auf Schloss Sandringham in Norfolk verbringen. Dabei geht es aber längst nicht so stocksteif zu, wie man vielleicht meinen könnte.

In diesem Jahr stehen einige Neuerungen an. Es ist das erste Weihnachtsfest nach der Krönung von König Charles III. (75). Der Monarch hält aber wie schon seine Mutter an einer Familienfeier in Sandringham fest und hat dieses Mal sogar die Kinder und Enkelkinder seiner Gemahlin Camilla (76) dazu eingeladen. Deshalb muss die Familie ihr Festessen vermutlich vom Speise- in den größeren Ballsaal verlegen. An liebgewonnenen Traditionen werden die Royals aber wohl auch in größerer Runde festhalten - und nach der Trauerzeit im vergangenen Jahr wieder so richtig genießen.

William spielt Fußball

Royal-Expertin Jennie Bond hat im britischen "OK!"-Magazin verraten, dass die Royals zum Fest der Liebe auf Bewegung setzen: "Manchmal gibt es an Heiligabend ein Fußballspiel mit einigen Mitarbeitern." Platz genug steht auf dem 20.000 Hektar großen Anwesen auf jeden Fall zur Verfügung. Besonders Thronfolger William (42) gilt als fußballverrückt und wird mit seinen drei Kindern sicher den einen oder anderen Ball kicken.

Kate liebt Trinkspiel

Auch lustige Spiele stehen auf dem Programm. Jennie Bond erklärte: "Die Familie liebt Spiele aller Art, Karten und Scharaden sind beliebt." Mike Tindall (45) plauderte im Herbst in einem Podcast aus, dass Williams Frau Kate (42) das Trinkspiel "Beer Pong" liebt, bei dem Tischtennisbälle in Trinkbecher geworfen werden. Der Gegner muss jeden getroffenen Becher austrinken.

Der königliche Experte Phil Dampier sagte "The Sun", dass schon Queen Elizabeth II. (1926-2022) es liebte, mit ihrer Familie zu spielen. Sie habe vor allem Scharaden gemocht. "Die verstorbene Königin war brillant darin, sich als Weltführer wie Boris Jelzin und US-Präsidenten auszugeben." Man könne davon ausgehen, dass ihr Sohn, der sein Schauspieltalent bereits auf der Universitäts-Bühne zum Besten gab, sicher Ähnliches auf die Beine stelle.

Camilla als Weihnachtsplanerin

Derweil scheint Camilla dafür verantwortlich zu sein, das gesamte Fest zu planen. Die Historikerin Kate Williams betonte in der Dokumentation "Sandringham: The King At Christmas", dass früher die Queen die Planungen als Monarchin und Ehefrau in einem überwachte. Nun würden die Aufgaben wohl geteilt: "Jetzt ist Charles der König und Camilla die Gastgeberin, also vermute ich, dass Camilla die Weihnachtsplanerin sein wird."

Scherzgeschenke

Ein Thema ist allerdings seit Langem geklärt: Anders als man es vielleicht von den Royals erwarten würde, setzen sie nicht auf edle Geschenke, sondern auf möglichst lustige. Professorin Williams erklärte: "Sie machen keine großen Geschenke - tatsächlich gilt die Regel: Je witziger, desto besser." Sie verriet: "In einem Jahr kauften William und Kate Harry ein Set zum Wachsen seiner eigenen Freundin, der Herzog von Edinburgh bekam eine leuchtende Pfeffermühle und die Königin eine Schürze. Prinzessin Diana wurde bekanntermaßen davon überrascht, als sie zum ersten Mal zur Familie kam - niemand hatte ihr gesagt, sie solle nicht viel Geld ausgeben, und sie kaufte Prinzessin Anne einen wunderschönen Kaschmirpullover." Bleibt zu hoffen, dass Camillas Verwandtschaft diesbezüglich vorher eingeweiht wird. Im Gegensatz zu den Scherzgeschenken für die Erwachsenen dürfen sich die Kinder aber über richtige Präsente freuen.

Fünf formelle Outfitwechsel

Ernsthafter geht es bei der Königsfamilie in Sachen Garderobe zu. Laut Designer Jacques Azagury, der einst für Prinzessin Diana (1961-1997) Mode entworfen hat, hat die Familie im Laufe der Feiertage mindestens fünf formelle Outfitwechsel vorgenommen. "An Heiligabend kommt alles zum Vorschein, die Diademe, die langen Kleider, sie ziehen alle Register."

Alle verfolgen König Charles im Fernsehen

Genau wie Millionen Haushalte in Großbritannien werden auch die Royals die Rede von König Charles am ersten Weihnachtstag verfolgen. Fester Bestandteil bleibt auch der traditionelle Besuch des Weihnachtsgottesdienstes in der Kirche St. Mary Magadelene.

Während das vergangene Weihnachten noch ganz im Zeichen der Trauer um Queen Elizabeth II. stand, erwarten Royal-Experten, dass die Familie in diesem Jahr wieder an die humorvollen Weihnachtszeiten anknüpfen wird. "Ich denke, mit Charles und Camilla als Gastgeber wird alles etwas entspannter und ungezwungener sein als zu Zeiten der verstorbenen Königin", glaubt Jennie Bond sogar. "Wenn viele Kinder unter zehn Jahren herumtollen, muss das wie ein verrücktes Chaos sein."