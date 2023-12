Schon mit fünf Jahren engagiert sich Prinz Louis für wohltätige Zwecke. Dabei hat der jüngste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate offenbar auch jede Menge Spaß.

Prinz Louis (5) ist mit seinen jungen Jahren bereits ehrenamtlich aktiv - wie es sich für ein Mitglied der königlichen Familie gehört. Der jüngste Spross von Thronfolger Prinz William (41) und dessen Ehefrau, Prinzessin Kate (41), besuchte eine gemeinnützige Organisation, die Familien unterstützt. Louis half dort zusammen mit seinen Geschwistern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (8), Spenden für Weihnachten zu sortieren.

Der Fünfjährige, der einen Fair-Isle-Pullover über einem karierten Hemd trug, schien dabei viel Spaß gehabt zu haben. Auf einem Video zu der Aktion ist zu sehen, wie er Tüten mit Spielzeug durchsucht, um Geschenke für benachteiligte Kinder auszuwählen. Dabei staunte Prinz Louis offenbar über einen riesigen Plastik-King-Kong. "Das ist ein großer Kerl!", sagt er in dem Clip zu seiner Schwester. Die beiden älteren Geschwister waren für ihren Job als freiwillige Helfer auch weniger formell gekleidet als bei ihren offiziellen Auftritten. George zeigte sich im blauen Pullover und Jeans, Charlotte trug ein weinrotes Oberteil und Jeansrock, während ihre Mutter im weißen Rollkragenpullover zu sehen ist.

Prinz Louis sorgt für Lacher

Prinz Louis ist bekannt dafür, bei öffentlichen Auftritten für gute Laune zu sorgen. Auch bei seinem jüngsten Termin hatte der Nachwuchs-Royal wieder die Lacher auf seiner Seite: Er begleitete seine Eltern und Geschwister am Freitagabend (8. Dezember) zum alljährlichen Weihnachtskonzert der Royals in die Londoner Westminster Abbey und spielte seiner Schwester dort einen kleinen Streich. Beim Verlassen der Kirche beugte sich Louis zu Charlotte rüber und blies frech die Kerze, die sie in der Hand hielt, aus.

Prinz Louis und Prinzessin Charlotte sollen sich generell sehr nahestehen. Prinz William verriet einmal über seine beiden jüngsten Kinder, dass Louis seiner Schwester gerne jeden Schritt nachmache. Selbst wenn sie im Ballett-Outfit durch das Haus tanze, versuche er es ihr gleichzutun.