Prinz William und seine Ehefrau begrüßten am Morgen in London Yoon Suk-yeol, den Präsidenten Südkoreas. Prinzessin Kate zog in einem auffälligen roten Outfit alle Blicke auf sich.

Am heutigen Dienstag, dem 21. November, setzte der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol (62) gemeinsam mit First Lady Kim Keon-hee (51) seinen dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien fort. Als erste begrüßten Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) die hohen Gäste am Morgen in London, wobei die Ehefrau des britischen Thronfolgers in einem roten Capemantel, der laut britischen Medien 3.000 Pfund (umgerechnet knapp 3.500 Euro) kosten soll, alle Blicke auf sich zog.

Prinzessin Kate und Prinz William ehren die Gast-Nation

William und Kate holten die Staatsgäste in ihrem Londoner Hotel ab, um im Anschluss gemeinsam zur feierlichen Begrüßungszeremonie am Horse Guards Parade zu reisen. Zu ihrem Mantel-Cape mit auffälliger Schleife von Designerin Catherine Walker kombinierte Prinzessin Kate einen farblich passenden Hut mit breiter Krempe, rote High Heels und eine rote Clutch. Ihr Ehemann entschied sich für einen blauen Mantel und eine rote Krawatte. Durch diese Farbauswahl ehrte das royale Ehepaar seine Gäste, lassen sich die Farben Blau und Rot doch auf der Flagge Südkoreas ausmachen.

König Charles III. begrüßt seine Gäste

Im Anschluss traf Präsident Yoon Suk-yeol auch auf König Charles III. (75) und dessen Ehefrau, Königin Camilla (76). Per Kutsche fuhren die Ehrengäste samt royaler Familie zum Buckingham Palast, wo die Königsfamilie zu einem festlichen Lunch lud. Auch ein Besuch der Westminster Abbey stand am Nachmittag auf der Tagesordnung. Dort legte Präsident Yoon am Grab des Unbekannten Soldaten einen Kranz nieder. Anlass war der 70. Jahrestag des Endes des Koreakriegs. Am Abend richtet König Charles III. für den Präsidenten Südkoreas wiederum im Buckingham Palast ein Staatsbankett aus, zu dem rund 170 Gäste erwartet werden.