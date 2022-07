Halbrunder Geburtstag bei den schwedischen Royals: Kronprinzessin Victoria wird 45 Jahre alt. Der Palast hat dazu ein neues Porträt veröffentlicht, das Victoria strahlend in einem Kleid in Altrosa zeigt. Gefeiert wird auf den Schlössern Solliden und Borgholm.

Victoria von Schweden feiert am 14. Juli ihren 45. Geburtstag. Der Palast hat zu diesem Anlass ein neues Porträt der Kronprinzessin veröffentlicht. Auf dem Foto ist Victoria in einem glamourösen Kleid mit einem Blumenmuster in Altrosa zu sehen. Wie die königliche Familie unter anderem auf Instagram mitteilte, wird der Geburtstag auf Schloss Solliden, der Sommerresidenz der schwedischen Royals, und Schloss Borgholm auf der Insel Öland gefeiert.

Die Feierlichkeiten zum 45. Geburtstag

Die Feierlichkeiten beginnen laut Palast am Nachmittag. Das Königspaar, Carl XVI. Gustaf (76) und Silvia (78), sowie das Kronprinzenpaar, Victoria und Daniel (48), werden um 16:15 Uhr vor dem Schloss Solliden eintreffen. Fans haben dabei die Gelegenheit, gemeinsam mit einem Kinderchor ein Ständchen für die Kronprinzessin zu singen. Danach wird die Königsfamilie in einer Kutsche zum Schloss Borgholm fahren, das heute nur noch als Ruine erhalten ist.

Dort stoßen dann auch Victorias Bruder, Prinz Carl Philip (43), und dessen Ehefrau, Prinzessin Sofia (37), sowie ihre Schwester, Prinzessin Madeleine (40), zu den weiteren Feierlichkeiten. Auf Schloss Borgholm wird die Kronprinzessin traditionell ihr Victoria-Stipendium verleihen - und zwar an die Skirennläuferin Ebba Årsjö (21). Bei den Paralympischen Spielen in Peking gewann sie in diesem Jahr eine Bronze- und zwei Goldmedaillen.