Prinzessin Kate wird einmal mehr durch ein Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey führen. Das müssen Royal-Fans über die Veranstaltung wissen.

Prinzessin Kate (41) wird erneut durch ein Weihnachtskonzert in der Londoner Westminster Abbey führen. Der Palast hat bekannt gegeben, dass die Prinzessin von Wales am Freitag, den 8. Dezember, zum dritten Mal in Folge Gastgeberin der Veranstaltung sein wird. Demnach werde es dieses Jahr einen Gottesdienst geben, um "allen zu danken, die sich für die Unterstützung von Babys, Kleinkindern und Familien in unseren Gemeinden im gesamten Vereinigten Königreich einsetzen, und um die einmalige Gelegenheit zu feiern, die die Geburt eines neuen Babys mit sich bringt".

Konzert wird im TV gezeigt

Wie in den Vorjahren wird die Veranstaltung aufgezeichnet und an Heiligabend im Rahmen einer Sondersendung auf dem Sender ITV ausgestrahlt.

Auf einem Foto, das das Königshaus zu der Ankündigung des Weihnachtskonzertes auf Instagram veröffentlichte, lächelt Kate neben einem Weihnachtsbaum stehend in die Kamera. Die Prinzessin trägt den hellen Fairisle-Strickpullover von Holland Cooper, den sie schon häufiger präsentierte.

Der Weihnachtsgottesdienst mit Konzert war vergangenes Jahr der im September 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) gewidmet. Im Jahr zuvor ehrte Kate mit dem Event diejenigen, die "sich engagiert haben, um ihre Gemeinden während der Pandemie zu unterstützen".

Das ist über die diesjährige Veranstaltung bekannt

In diesem Jahr will der Weihnachtsgottesdienst der Mitteilung zufolge "traditionelle und moderne Elemente kombinieren". Während der Veranstaltung wird der Chor der Westminster Abbey zusammen mit Stars wie Beverley Knight (50), Adam Lambert (41), Jacob Collier (29), Freya Ridings (29) und James Bay (33) auftreten.

Zu der Veranstaltung werden "Einzelpersonen und Familien aus allen Ecken des Vereinigten Königreichs eingeladen", darunter unter anderem Hebammen, Erzieher und ehrenamtliche Helfer. Anwesend sein werden auch Mitglieder der königlichen Familie, heißt es weiter. Wer genau von den Royals das Konzert besucht, ist noch nicht bekannt.

Letztes Jahr wurde Kate von ihrem Ehemann Prinz William (41) und ihren beiden ältesten Kindern, Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (8), sowie König Charles (75), Königin Camilla (76) und den Prinzessinnen Beatrice (35) und Eugenie (33) begleitet.