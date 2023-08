Derzeit wird in Nürnberg und Umgebung der zehnte Franken-"Tatort" gedreht. Für Schauspielerin Dagmar Manzel ist es der letzte Fall als Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn.

Dagmar Manzel (64) verabschiedet sich als "Tatort"-Kommissarin. Derzeit laufen die Dreharbeiten zum zehnten "Tatort" aus Franken, der für Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn den letzten Fall bereithalten wird. "Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören", erklärt Manzel, die das Team auf eigenen Wunsch verlässt, in einer Mitteilung des Bayerischen Rundfunks. Paula sei eine spannende und vielschichtige Figur, "und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten durfte, und gleichzeitig gibt es noch viele andere Sachen, auf die ich unglaublich viel Bock habe". Dazu gehöre Opern inszenieren, mit den Enkelkindern spielen oder mehrere Wochen am Stück Urlaub machen.

Es sei eine "wunderbare, beglückende, intensive, zehnjährige Arbeit" mit dem Bayerischen Rundfunk gewesen. Die Zeit habe sie bereichert und glücklich gemacht. "Und ich durfte Franken und vor allem die Franken kennenlernen und habe dort immer wieder viele schöne Erlebnisse. Paula bleibt in Franken, und ich will dort auch ohne Paula ab und an Land und Leute genießen."

Letzter Fall für Paula Ringelhahn: Darum geht's

Vor dem Abschied von Dagmar Manzel, die seit der ersten Folge vom 12. April 2015 mitspielte, gilt es noch einen Fall zu lösen. Im zehnten Franken-"Tatort" "Trotzdem" (Arbeitstitel), der seit diesem Dienstag (29. August) in Nürnberg und Umgebung unter dere Regie von Max Färberböck (72) gedreht wird, sitzt der 25-jährige Lenni (Neil Körger) im Gefängnis. Verurteilt wurde er für den gewaltsamen Tod einer jungen Frau vor zwei Jahren. Doch seine Schwestern Maria (Mercedes Müller, 26) und Lisa (Anne Haug, 38) und sogar Dr. Kaiser ( Stefan Merki), Chef der Nürnberger Polizei, hegen Zweifel.

Kurz nachdem sich Lenni das Leben nimmt, kommt es zu einem weiteren Todesfall, bei dem Karl Dellmann (Fritz Karl, 55) und seine Frau Katja (Ursina Lardi, 52) sowie ihre Familie betroffen sind. Paula Ringelhahn (Manzel), Felix Voss (Fabian Hinrichs, geb. 1974) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid, 44) müssen versuchen, die Serie tödlicher Ereignisse zu stoppen.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Wie geht es nach dem Abschied von Manzel für das "Tatort"-Team Franken weiter?

Die Ausstrahlung von "Trotzdem" ist für 2024 im Ersten geplant, wie aus der Mitteilung zum Drehstart hervorgeht. Doch wie geht es ohne Manzel in Franken weiter? "Im elften 'Tatort' aus Franken, der 2024 gedreht und 2025 ausgestrahlt wird, wird Felix Voss, gespielt von Fabian Hinrichs, ohne Paula ermitteln", erklärt Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie. "Wer anschließend in das Team des 'Tatort' Franken kommt, wird in Ruhe entschieden und zu gegebener Zeit bekannt gegeben."