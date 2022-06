"And Just Like That..." wird auch in Zukunft nicht vollständig auf Samantha (gespielt von Kim Cattrall) verzichten.

Nach den neusten Aussagen von Sarah Jessica Parker scheint eine Rückkehr von Kim Cattrall zur "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That..." völlig ausgeschlossen. Das bedeutet aber nicht, dass der Charakter der Samantha nun völlig verschwindet.