Der Monat Juni hält eine Vielzahl spannender Serien-Neustarts parat. Außerdem kehren beliebte Shows wie "The Witcher", "And Just Like That..." oder "Black Mirror" mit neuen Staffeln zurück. Die Serien-Highlights auf Netflix, Sky, Disney+ und Co.

Im Juni kehrt der beliebte "Sex and the City"-Nachfolger "And Just Like That..." mit Staffel zwei und einem wohlbekannten Neuzugang zu Sky und dessen Streamingdienst Wow zurück: Die Figur Samantha feiert ihr Comeback und mit ihr Schauspielerin Kim Cattrall (66). Auf Disney+ startet derweil mit "Secret Invasion" nach längerer Zeit mal wieder eine Marvel-Serie - und bietet ein Wiedersehen mit dem von Samuel L. Jackson (74) gespielten Avengers-Gründer Nick Fury. Der Streamingdienst Netflix hat derweil neue Staffeln seiner Erfolgsserien "Black Mirror" und "The Witcher" im Angebot.

Die spannendsten neuen Serien und Serien-Staffeln des Monats im Überblick:

"The Idol": Ab 5. Juni bei Sky und Wow

Der Serienmonat Juni beginnt mit der Hochglanz-Showbusiness-Serie "The Idol", in der Johnny Depps (59) Tochter Lily-Rose Depp (24) und Musik-Superstar Abel "The Weeknd" Tesfaye (33) die Hauptrollen übernehmen. Depp spielt den Popstar Jocelyn, dessen letzte Tournee nach einem Nervenzusammenbruch scheiterte. Nun lernt sie Selbsthilfe-Guru und Clubbesitzer Tedros ( The Weeknd) kennen, und die beiden beginnen eine toxische, von Manipulation geprägte Beziehung. Jocelyn ist derweil bemüht, wieder ihren rechtmäßigen Platz auf dem Pop-Olymp einzunehmen.

Hinter der HBO-Serie "The Idol" stecken als Serienschöpfer The Weeknd, Reza Fahim und Sam Levinson (38), auf dessen Konto bereits die von einigen als skandalös empfundene Teenie-Drogen-Serie "Euphoria" ging. A24, die gefeierte Produktionsfirma von "The Idol", dürfte hingegen besonders Filmfans durch vergangene Erfolge wie "Lady Bird" (2017), "Midsommar" (2019) oder zuletzt "The Whale" (2022) ein Begriff sein.

Musiker The Weeknd hat auch einige Songs zum Soundtrack von "The Idol" beigesteuert. Daneben markiert die Show den letzten Fernsehauftritt von Anne Heche (1969-2022), die im August 2022 bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Ein Trailer stimmt auf die abgedrehte Serie ein.

"Kohlrabenschwarz": Ab 8. Juni auf Paramount+

Auf dem noch recht neuen Streamingdienst Paramount+ startet am 8. Juni die deutsche Serienproduktion "Kohlrabenschwarz" mit "Switch Reloaded"-Star Michael Kessler (55), Bettina Lamprecht ("Pastewka", 45) und Bettina Zimmermann (48) in den Hauptrollen. Die Horror-Mystery-Serie bietet eine Mischung aus Krimi und dunklen deutschen Märchen, wovon auch der Trailer erzählt.

Psychologe Stefan Schwab (Kessler) ist in "Kohlrabenschwarz" überarbeitet und leidet an einem Burnout. Zudem hat er seine Scheidung zu verdauen. Da tritt sein alter Freund Thomas (Jürgen Tonkel, 60) Hilfe suchend an ihn heran, der in seinem Job bei der bayerischen Kripo mit einer Reihe von rätselhaften Vorkommnissen konfrontiert ist. Düstere Sagen, Märchen und Mythen scheinen plötzlich real zu werden - oder handelt es sich nur um das Werk eines Psychopathen, der seine Taten an volkstümliche Legenden anlehnt?

Alle sechs Episoden von "Kohlrabenschwarz" erscheinen am 8. Juni auf einen Schlag bei Paramount+.

"The Crowded Room": Ab 9. Juni bei Apple TV+

Die psychologische Thriller- und Crime-Serie "The Crowded Room" bringt ein Wiedersehen mit dem aus den Marvel-Filmen bekannten Spider-Man-Darsteller Tom Holland (27). Der 27-Jährige spielt Danny Sullivan, einen Mann, der im New York des Jahres 1979 wegen seiner Beteiligung an einer Schießerei angeklagt wird. Doch im Gespräch mit Verhörspezialistin Rya Goodwin (Emmy-Preisträgerin Amanda Seyfried, 37) wird nach und nach klar, dass Sullivan an einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung leiden könnte. Hat er die ihm zur Last gelegten Verbrechen tatsächlich begangen?

"Black Mirror": Staffel sechs ab 15. Juni auf Netflix

Nach einer längeren Pause von vier Jahren kehrt die beliebte Anthologie-Serie "Black Mirror" mit der sechsten Staffel zu Netflix zurück. In den fünf neuen Episoden wirken einmal mehr namhafte Darstellerinnen und Darsteller wie "Breaking Bad"-Star Aaron Paul (43), Salma Hayek Pinault (56) oder die aus "Joker" bekannte Zazie Beetz (31) mit.

So stellt etwa gleich in der Premierenepisode der sechsten "Black Mirror"-Staffel eine ganz durchschnittliche Frau fest, dass ein weltweit verfügbarer Streamingdienst eine Dramaserie über ihr Leben produziert hat, in der Superstar Salma Hayek Pinault die Hauptrolle spielt. Nur einer der fünf Mindfucks, auf die sich Zuschauer und Fans von "Black Mirror" in Staffel sechs freuen dürfen.

Alle fünf Episoden stammen aus der Feder von Serienschöpfer Charlie Brooker (52). Ein offizieller Trailer stimmt auf die sechste "Black Mirror"-Staffel ein.

"Star Trek: Strange New Worlds": Staffel zwei ab 15. Juni auf Paramount+

Die aktuell wohl beliebteste "Star Trek"-Serie "Strange New Worlds" kehrt am 15. Juni bereits mit der zweiten Staffel zum Streamingdienst Paramount+ zurück. Zehn neue Episoden zeigen die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, bevor James T. Kirk (hier gespielt von Paul Wesley, 40) das Kommando übernimmt. Die bekannten Gesichter rund um Anson Mount (50) als Captain Christopher Pike und Ethan Peck (37) als Spock kehren aus der Serienpremiere zurück.

Auch weiterhin wird "Star Trek: Strange New Worlds" aus einzelnen, größtenteils in sich abgeschlossenen Episoden bestehen - und damit in seinem Format an die berühmten Vorgänger wie "Raumschiff Enterprise" (1966-1969) oder den Nachfolger "Star Trek: The Next Generation" (1987-1994) erinnern.

Mit Spannung erwarten "Star Trek"-Fans die Crossover-Episode mit der Animationsserie "Star Trek: Lower Decks". Tawny Newsome (40) und Jack Quaid (31) aus "Lower Decks" werden in der zweiten "Strange New Worlds"-Staffel ihr Live-Action-Debüt im "Star Trek"-Universum feiern - in einer Folge, die animierte Sequenzen mit Live-Action-Szenen verbindet. Ein Trailer stimmt auf die neuen Episoden der Sci-Fi-Serie ein. Eine dritte Staffel ist auch bereits bestätigt.

"Secret Invasion": Ab 21. Juni auf Disney+

Nach einer überaus langen Pause startet am 21. Juni mit "Secret Invasion" die nächste Live-Action-Serie aus dem Marvel Cinematic Universe auf Disney+. Die Miniserie bringt Zuschauern und Marvel-Fans ein Wiedersehen mit Avengers-Gründer Nick Fury (Samuel L. Jackson), der gemeinsam mit dem Skrull Talos (Ben Mendelsohn, 54) eine großangelegte Verschwörung zu bekämpfen versucht: Der Planet Erde ist nämlich von einer gefährlichen Sekte der gestaltwandlerischen Spezies der Skrull unterwandert worden. Die Aliens sehen aus wie gewöhnliche Menschen, und haben bedeutende Lebensbereiche und Organisationen infiltriert.

Neben den Marvel-Rückkehrern Jackson, Mendelsohn, Cobie Smulders (41) und Martin Freeman (51) wirken in der starbesetzten Miniserie "Secret Invasion" auch Oscarpreisträgerin Olivia Colman (49) und "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke (36) vor der Kamera mit. Ein Trailer stimmt auf das von Paranoia durchzogene Marvel-Serien-Event ein.

"And Just Like That...": Staffel zwei ab 22. Juni bei Sky und Wow

Das "Sex and the City"-Revival "And Just Like That..." kehrt am 22. Juni mit neuen Episoden aus Staffel zwei zurück. Sarah Jessica Parker (58), Cynthia Nixon (57) und Kristin Davis (58) verkörpern darin wieder die New Yorker Freundinnen Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York.

Zumindest für ein Cameo werde zudem auch Kim Cattrall in ihrer Rolle als Samantha Jones zurückkehren, wie "Variety" nun berichtete.

Außerdem wird Staffel zwei ein Wiedersehen mit Sara Ramirez (47) als Che Diaz bringen. In der Serienpremiere begannen Miranda und Che eine Beziehung. Und nach Carries endgültigem Abschied von Mr. Big (Chris Noth, 68) taucht ihre alte Liebe Aidan wieder auf der Bildfläche auf. Darsteller John Corbett (62) wird Vorberichten zufolge in gleich mehreren Episoden aus Staffel zwei mitwirken. Fotos von den Dreharbeiten legen zudem nahe, dass Carrie und Aidan ihre alte Romanze wiederaufleben lassen.

Ein Teaser-Trailer stimmt auf die kommenden Episoden der ikonischen New-York-Serie ein.

"Hijack": Ab 28. Juni bei Apple TV+

Mit einem besonderen Konzept wartet die Thriller-Serie "Hijack" mit Superstar Idris Elba (50) auf: Als ein Flugzeug auf dem Weg von Dubai nach London entführt wird, versucht der erfahrene Verhandlungsexperte Sam Nelson (Elba), die Geiseln an Bord und letztlich auch seine eigene Haut zu retten. Auf das gleiche Ziel arbeiten auf dem Boden in London Antiterror-Experten um Zahra Gahfoor (Archie Panjgabi, 51) hin.

Die aus sieben Episoden bestehende Miniserie "Hijack" wird dabei in Echtzeit erzählt, was an den ebenfalls überaus spannenden Serien-Vorgänger "24" mit Kiefer Sutherland (56) erinnert. Zuschauer der Show auf Apple TV+ dürfen sich daher auf sieben nervenaufreibende Stunden einstellen, bis dem entführten Flugzeug der Kraftstoff ausgeht...

"The Witcher": Erster Teil von Staffel drei am 29. Juni auf Netflix

Alle Fans des bisherigen "The Witcher"-Hauptdarstellers Henry Cavill (40) müssen jetzt ganz stark sein. Denn die dritte Staffel der Hexer-Serie markiert Cavills Abschiedsvorstellung als Monster-Jäger Geralt von Riva. Für Staffel vier und darüber hinaus übernimmt der aus der "Tribute von Panem"-Filmreihe bekannte Liam Hemsworth (33) die Rolle, während die übrigen Darstellerinnen und Darsteller um Freya Allan (21, spielt Ciri) und Anya Chalotra (26, Yennefer) nach gegenwärtigem Kenntnisstand gleichbleiben.

Zunächst steht jedoch Staffel drei an, in der sich Geralt und Yennefer um ihr Mündel Ciri kümmern. In der Magier-Festung Aretuza sehen sich Yennefer und Ciri jedoch urplötzlich einer mächtigen Verschwörung gegenüber, vor der es kein Entrinnen zu geben scheint.

Netflix veröffentlicht die dritte Staffel in zwei Teilen. Die ersten fünf Episoden stehen ab dem 29. Juni zum Abruf zur Verfügung. Der zweite, aus drei Folgen bestehende Teil von Staffel drei erscheint rund einen Monat später, am 27. Juli, auf Netflix. Ein erster Teaser-Trailer stimmt auf die mit Spannung erwartete Fortsetzung der Hexer-Serie ein.

"Tom Clancy's Jack Ryan": Staffel vier ab 30. Juni bei Amazon Prime Video

"Tom Clancy's Jack Ryan" mit John Krasinski (43) als Titelfigur kehrt am 30. Juni mit der vierten und leider auch finalen Staffel zu Amazon Prime Video zurück. Nach den Ereignissen der vorherigen Ausgabe ist Jack Ryan in der CIA aufgestiegen, und untersucht interne Korruption, wobei er auf den Zusammenschluss eines Drogenkartells mit einer Terrororganisation stößt.

Alle bekannten Gesichter unter den Schauspielern kehren für Staffel vier zurück. Michael Pena (47) ist außerdem neu im Cast der Serie. Staffel vier besteht lediglich aus sechs Episoden, von denen zwei pro Woche zum Abruf zur Verfügung stehen. Das große Serienfinale erwartet Fans und Zuschauer daher schon am 14. Juli bei Prime Video.