Unglaubliche 28 Emmy-Nominierungen heimste "Only Murders in the Building" bereits ein: Nun steht die dritte Staffel der Comedyserie in den Startlöchern - mit ganz besonderen Gaststars.

Steve Martin (77), Martin Short (73) und Selena Gomez (31) sind zurück - am 8. August startet die dritte Staffel der erfolgreichen Comedyserie "Only Murders in the Building" auf Disney +. Fans dürfen sich auch in den neuen Folgen auf jede Menge Starpower freuen.

Tauchten in den ersten beiden Staffeln Mega-Stars wie Sting (71), Amy Schumer (42) oder Cara Delevingne (30) auf - setzt Staffel drei noch einen drauf. Neben Marvel-Star Paul Rudd (54), der bereits im Cliffhanger von Staffel zwei zu sehen war, gibt sich unter anderem auch Oscarpreisträgerin Meryl Streep (74) die Ehre.

Darum geht es in den neuen Folgen

Die drei ungleichen Podcaster, Ex-TV-Star Charles Haden Savage (Martin), Ex-Broadway-Größe Oliver Putnam (Short) und Küken Mabel (Gomez) ermitteln wieder in einem Mordfall. Dieses Mal geschieht der Mord jedoch nicht in ihrem Appartementkomplex Arconia, sondern mitten auf einer Theaterbühne. Ausgerechnet Ben Glenroy (Rudd), der Star von Olivers neuem Broadway-Stück, bricht auf der Bühne des Goosebury Theatres leblos zusammen. Mit Hilfe seines Co-Stars Loretta Durkin (Streep) stürzt sich das Trio in seinen bisher wohl schwierigsten Fall, während Regisseur Oliver verzweifelt versucht, seine Show wieder auf die Beine zu stellen.

Auch "Grey's Anatomy"-Star Jesse Williams (42) stößt in der dritten Staffel zum Cast dazu, genauso wie "Emily in Paris"-Star Ashley Park (32). Ein Wiedersehen gibt es unter anderem mit Tina Fey (53), Andrea Martin (76) und Michael Cyril Creighton (44).

Überraschungshit kassiert haufenweise Emmy-Nominierungen

Die erste Staffel der humorvollen Krimiserie aus der Feder von Steve Martin, Dan Fogelman (47, "This Is Us") und John Hoffman feierte 2021 Premiere und entwickelte sich zu einem echten Überraschungshit. Unglaubliche 28 Emmy-Nominierungen heimste die Serie bisher ein.

Für die Verleihung 2023 geht die Serie mit elf Nominierungen ins Rennen. Martin Short winkt der TV-Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie", Nathan Lane (67) könnte als "Bester Gaststar in einer Comedyserie" nach 2022 noch einen Preis für seine Rolle als Teddy Dimas abräumen. Auch als "Beste Comedyserie" ist "Only Murders in the Building" nominiert. Bei solchen Aussichten dürfte wohl auch eine vierte Staffel nicht lange auf sich warten lassen.