Bandenkrieg, Verrat und Selbstjustiz: Am 8. Oktober startet die neue Staffel der Sky-Serie "Babylon Berlin" - ein neuer Trailer gibt nun einen ersten Einblick in die Herausforderungen, denen sich Charlotte Ritter und Gereon Rath darin stellen müssen.

Die vierte Staffel "Babylon Berlin" ist im Anmarsch. Von der Handlung der zwölf neuen Folgen erzählt nun ein erster Trailer.

So scheinen die Hauptprotagonisten Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries, 31) und Gereon Rath (Volker Bruch, 42) das Vertrauen ineinander zu verlieren. "Ich erkenne Sie nicht mehr wieder, Sie sind für mich gestorben Herr Rath", schmettert Ritter ihm an einer Stelle entgegen.

Rath zwischen allen Fronten

Das Zerwürfnis könnte damit zusammenhängen, dass Rath mehrmals in der Uniform der nationalsozialistischen SA zu sehen ist. An anderer Stelle ermittelt er an einem neuen Mord gegen einen Gangster, der die ganze Unterwelt Berlins auf seiner Seite hat. Schließlich bricht ein Bandenkrieg in der Stadt aus, die daraufhin "im Blutrausch" versinkt, wie es die Zeitungen ankündigen.

Laut einer Pressemitteilung steht Rath bei den Geschehnissen "zwischen allen Fronten". Indes kommt Ritter an der Seite ihrer Schwester Toni einer geheimen Selbstjustiz-Organisation namens "Weiße Hand" auf die Spur.

Willkommen in den Dreißiger Jahren

Wie schon bekannt war, wird in der vierten Staffel Volker Kutschers Roman "Goldstein" adaptiert, die Ereignisse setzen zwei Jahre nach dem Ende der dritten Staffel ein. Damit lässt die Serie auch die Zwanziger Jahre hinter sich.

Als Schauspieler sind neben den Hauptdarstellern auch wieder Benno Fürmann (50), Lars Eidinger (46) und Hannah Herzsprung (40) zu sehen. Es gibt aber auch neue Gesichter: Max Raabe (59), Mark Ivanier (53) und Barbara Philipp (56).

Die vierte Staffel der Erfolgsserie läuft ab dem 8. Oktober auf Sky, erst nächstes Jahr werden die neuen Folgen auch im Ersten ausgestrahlt.