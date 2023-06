Deutsche Fiction-Eigenproduktionen werden bei Sky künftig nicht mehr weiterverfolgt. Für "Babylon Berlin" bedeutet dies offenbar nicht das Aus - für andere Projekte wohl schon.

Schluss mit Formaten wie "Babylon Berlin" und "Das Boot"? Wie das US-Branchenmagazin "Variety" aus einem internen Schreiben erfahren haben will, wird Sky Deutschland künftig nicht mehr in eigenproduzierte Fiction investieren.

"Nicht auf die leichte Schulter genommen"

Das Schreiben soll von Deutschland-Chef Devesh Raj am Donnerstag an die Belegschaft gegangen sein. Zur Begründung heißt es, dass sich die Unterhaltungsbranche, die Inhalte und das Zuschauerverhalten in den letzten acht Jahren rasant entwickelt hätten. Weiter gehe es darin um gestiegene Kosten und wachsende Konkurrenz.

Die Produktion neuer Sky Originals solle in Deutschland deshalb ab 2024 eingestellt werden. Eine Entscheidung, die man laut Raj demnach "nicht auf die leichte Schulter genommen" habe. Projekte, die derzeit noch produziert werden, sollen allerdings noch abgeschlossen werden. Damit sind laut des Berichts unter anderem wohl "Helgoland 513" und die vierte Staffel von "Das Boot" gemeint.

Andere Projekte wie das Familiendrama "Garten Eden" oder das Medical-Drama "KraNK Berlin" dürften vor diesem Hintergrund demnach jedoch wohl ins Wasser fallen. Auch dem Branchenmagazin "DWDL.de" liege das Schreiben vor. Erst vor wenigen Wochen habe Sky demnach die Dramedy "Public Affairs" in Aussicht gestellt, was verdeutliche, wie kurzfristig die Entscheidung offenbar getroffen wurde. Ein Sprecher Skys habe das Aus für Fiction-Eigenproduktionen auf Nachfrage bestätigt.

"Babylon Berlin" geht wohl trotzdem weiter

Auch eine fünfte Staffel von "Babylon Berlin" mit Sky-Beteiligung wird es damit offenbar nicht mehr geben. Die Produktionsfirma Beta Film hat jedoch am 29. Juni bestätigt, dass man zusammen mit ARD Degeto und X Filme Creative Pool die Entwicklung einer fünften Staffel in Auftrag gegeben habe. Ab dem 1. Oktober 2023 laufen im Ersten die zwölf Folgen der vierten Staffel der Erfolgsserie "Babylon Berlin" erstmals im Free-TV. In der Mediathek können sich Fans die Staffel ab 29. September ansehen.