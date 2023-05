Die fünfte Staffel "Bauer sucht Frau International" startet am 1. Mai. Wer sucht dieses Mal weltweit die große Liebe?

"Bauer sucht Frau International" startet am 1. Mai in eine neue Runde. Insgesamt sieben Kandidaten und eine Kandidatin suchen in der fünften Staffel des "Bauer sucht Frau"-Spin-offs weltweit die Liebe ihres Lebens. Ausgestrahlt werden die insgesamt acht Folgen immer montags und dienstags ab 20:15 Uhr bei RTL. Beim Streamingdienst RTL+ sind die Episoden bereits vorab zu sehen. Diese Landwirte und diese Landwirtin sind dieses Mal dabei.

Von Namibia bis Spanien

Rinderzüchter Emil (55) aus Namibia sucht seine Traumfrau. Der in Südafrika geborene Landwirt zog für die Liebe nach Namibia, jetzt ist er auf der Suche nach einer neuen Partnerin. Der studierte Sozialwissenschaftler achtet auf seine Ernährung und Fitness, ist ein hoffnungsloser Romantiker und zählt Höhlenklettern, Angeln und Lesen zu seinen Hobbys.

Winzer Ezequiel (42) aus Argentinien arbeitet als Bibliothekar und Winzer. Vor acht Jahren hat er sich scheiden lassen und ist Vater von fünf Töchtern. "Ich glaube an die Liebe und Familienwerte. Es ist schwer jemanden zu finden, der das teilt", sagt der studierte Theaterpädagoge im RTL-Interview. Der 1,73 Meter große Argentinier liebt Sport, spielt Fußball, geht ins Fitnessstudio oder Windsurfen. Durch einen Austausch in Deutschland in jungen Jahren spricht er sehr gut Deutsch.

Hobbybauer Heiko (46) aus La Palma, Spanien sucht seinen Traummann. Auf seiner Finca lebt er schon länger alleine und ist seit zehn Jahren Single. Sich selbst beschreibt der Gärtner als hilfsbereit und offen. Er sucht einen deutschsprachigen Partner zwischen 40 und 55 Jahren. Auch Pferdewirt Johannes (27) aus Österreich sucht seinen perfekten Partner. Gemeinsam mit seiner Familie betreibt er einen Bauernhof, zu dem auch eine Gaststube gehört. Der 1,78 Meter große Single wünscht sich einen ehrlichen, treuen und kontaktfreudigen Partner.

Olivenbauer Karl-Heinz (66) aus Italien verspricht einer künftigen Partnerin "la dolce vita". Und: "Die Frau, die zu mir kommt, erwartet hier einen Hausmann, der kochen, backen und echtes italienisches Eis machen kann." Karl-Heinz betreibt sein eigenes Agriturismo im Tal von Bagnoregio auf einem rund zwei Hektar großen Grundstück. Als liebevoller Opa verbringt er gerne Zeit mit seinen Enkelkindern.

Liebe zu Ponys

Ponyzüchterin Katrin (34) aus Österreich will nicht länger Single bleiben. Die selbstständige Grafikerin hat 20 Mini-Shetlandponys und lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Zu den Hobbys der heimatverbundenen Blondine zählt unter anderem das Tanzen.

Bereits als Teenager ist Hobbybauer Tom (60) mit seiner Familie nach Australien ausgewandert. Mit einer eigenen Pferderanch nahe Perth hat er sich seinen Lebenstraum erfüllt. Seit 1994 ist Tom geschieden, eine neue Partnerin sollte so abenteuerlustig und verrückt wie er selbst sein.

Hobbybauer Werner (27) baut seine Farm in Südafrika gerade auf. "Ich möchte Milchkühe und Hühner halten, selbst Käse und Butter machen und eine Schokoladenproduktion anfangen", erklärt er seine Vision. Werner ist in Südafrika geboren, seine Muttersprache ist Deutsch. Eine ernsthafte Beziehung hatte der gläubige Christ und gelernte Koch noch nicht. Nun wünscht er sich eine Familie. Die Zukünftige sollte unterstützend sein und "sich mit vollem Herz für das Leben und was wir hier machen, entscheiden".